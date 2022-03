DY comparte con fanáticos en chinchorreo

El “Big Boss”, Daddy Yankee, al parecer sacó el día de hoy para irse de chinchorreo por la Isla y compartir con los fanáticos que se ha encontrado en las diferentes paradas que ha realizado.

Dónde comenzó su ruta no lo sabemos, pero a juzgar por un video que compartió el productor Raphy Pina se disfrutó el paseo por el barrio Guavate en Cayey al ritmo de la música de su más reciente producción “Legendaddy”.

“Dímelo familia, gracias por el apoyo, no me lo creo. A todo el mundo... Estamos en Puerto Rico chichorreando. Muchas gracias por el apoyo familia. Después de 32 años de trayectoria que me quieran así, no me lo creo. El verdadero chinchorreo.”, dijo mientras se le ve conducir por una zona rural.

Posteriormente, el “Big Boss” compartió otro video en el que capturó el momento en el que compartía con una de sus fanáticas en uno de los establecimientos que visitó.

El vuetita de DY llegaría hasta Naranjito, según el motorista Rey Charlie quien anunció en las redes sociales que el artista se encontraría con él en el restaurante Las Lágrimas de Naranjito.