DY chinchorrea por Guavate escuchando su nuevo álbum

A una semana de anunciar su retiro y el lanzamiento de su nuevo disco, al “Big Boss”, Daddy Yankee, se le ve decidido a disfrutar más de su tiempo. Hoy, al parecer, dedicará el día a disfrutar de un paseíto en Can - Am por las montañas de Cayey y se espera que llegue hasta Naranjito.

“Dímelo familia, gracias por el apoyo, no me lo creo. A todo el mundo... Estamos en Puerto Rico chichorreando. Muchas gracias por el apoyo familia. Después de 32 años de trayectoria que me quieran así, no me lo creo. El verdadero chinchorreo.”, dijo mientras se le ve conducir por una zona rural.

De fondo se escuchaba uno de sus nuevos temas incluido en el álbum “Leggendaddy”, que lanzó el pasado jueves.

El video fue compartido por su amigo, el productor Raphy Pina en Instagram.

“El Pana mío está chinchorreando por Guavate ! Está contento. Anda con la merch de legendaddy pídanle para que le regale 😂😂😂 ( me va a matar cuando vea esto) ! #1 en el MUNDO ! Por ahí viene la GIRA 🌏 @daddyyankee”, compartió.

Se espera que DY continúe su ruta de chinchorreo hasta Naranjito donde al parecer se unirá al Rey Charlie en el restaurante Las Lágrimas.

“A las 3:00 p.m. llegamos con Daddy Yankee a Las Lágrimas Rest. Todo el mundo para allá!! Que vamos a estar regalando camisas y otras cosas más”, anunció Rey Charlie en su cuenta de Instagram.

Actualmente Daddy Yankee se prepara para despedirse de los escenarios con la gira “La Última Vuelta World Tour”, que comenzará el 10 de agosto en Estados Unidos y culminará el 2 de diciembre en México. Los boletos para su última gira estarán a la venta a partir del 30 de marzo.