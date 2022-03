Director de Hollywood sale en defensa de Johnny Depp y relata su experiencia

Johnny Depp continúa luchando por recuperar su carrera después de los escándalos que provocaron que fuera vetado de Hollywood. Sin embargo muchas personas reconocidas de la industria han salido en su defensa. El último en hacerlo fue un reconocido director de cine quien además compartió su experiencia con Depp.

John Waters defiende a Johnny Depp

John Waters, director de ‘Hairspray’ y ‘Seed of Chucky’ recientemente recordó su experiencia al trabajar a lado de Johnny Depp en la película ‘Cry-Baby’, cuando la carrera del actor apenas se encontraba en asenso.

Ahora que el actor se encuentra pasando por un momento complicado en medio de la batalla legal con Amber Heard, Waters decidió hablar sobre el comportamiento de Johnny Depp mientras trabajaban.

En una entrevista con The New York Times, el director de ‘Pink Flamingos’, dijo que había muchas personas en Hollywood que le gustaría cancelar, pero al mismo tiempo, no iba por la vida hablando de cada persona que había sido cancelada.

Sin embargo al tratarse de Johnny Depp quiso hacer una excepción y dar su opinión:

“Nunca vi a Johnny Depp actuar de manera negativa con una mujer en mi vida, y ambos nos emborrachamos y tomamos drogas juntos”

El pasado Septiembre el mismo Johnny Depp dijo que era una víctima de la cultura de la cancelación durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de San Sebastián.

Waters piensa que prácticamente cualquier artista podría ser cancelado, razón por la cual no está del todo de acuerdo con la cultura de la cancelación.

Sin embargo, Waters dijo que haría una excepción y cancelaría a una persona famosa: J.K. Rowling, esto debido a los comentarios transfóbicos que ha realizado a lo largo de los años por medio de redes sociales.

El último escándalo que protagonizó la escritora fue durante el Día de la Mujer, cuando volvió a ser señalada por transfobia por publicaciones en redes sociales.

Johnny Depp fue despedido de dos de las películas más taquilleras en las que participaba: ‘Piratas del Caribe’ y ‘Animales fantásticos’, en las cuales interpretaba los papeles de Jack Sparrow y Gellert Grindelwald respectivamente.

Para su papel en la saga de ‘Harry Potter’, fue reemplazado pro el actor Mads Mikkelsen, quien recientemente defendió al actor en una entrevista con The Sunday Times y declaró que le hubiera gustado platicar con él.

«Me llamaron cuando se encontraban en un apuro, me gustó el guión y dije que sí. Obviamente iban a hacer la película y obviamente él ya no estaba involucrado.»

Al mismo tiempo dejó claro que aunque él no fue parte de las decisiones de la producción, le hubiera gustado conocer al actor y platicar antes de haber aceptado el papel.

«No sé qué fue lo que pasó y no sé si fue justo que él perdiera su trabajo. Sólo supe que el show iba a continuar. Me hubiera gustado tener la oportunidad de hablar con él, pero nunca lo conocí.»

Depp dio a conocer la noticia de su despido a través de redes sociales. En su publicación dijo que Warner Bros lo había obligado a renunciar y que él había estado de acuerdo con la decisión.

Esto sucedió solo días después de que el actor perdiera la demanda de difamación en contra de The Sun por acusarlo de ser un ‘golpeador de esposas’, en un artículo en el cual preguntaba cómo J.K Rowling permitía que él siguiera trabajando en la película.