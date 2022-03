Betty, la fea: “Don Armando” recuerda esta divertida anécdota con “Betty” al meterla en el baúl de un carro

Jorge Enrique Abello interpretó al inolvidable Don Armando en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”, una historia que se estrenó hace más de 20 años en Colombia y que, hoy en día, sigue siendo uno de los contenidos más vistos en Netflix.

El actor, en su canal de YouTube, se ha dado a la tarea de hablar de los detalles que envolvieron las grabaciones de la telenovela, cautivando a todos con sus anécdotas.

“Por fea” Don Armando encierra a Betty en el baúl de un carro

“Esto lo hacemos por el amor y el cariño y la forma en cómo nos han seguido durante tanto tiempo, convirtiendo Betty en una historia de culto, una historia que creo que nunca olvidaremos”, comentó en uno de sus más recientes videos.

Precisamente, en este video habló de la anécdota más graciosa para él al grabar la telenovela. “Es una escena que es iconográfica en el mundo de Betty (...) y es la escena cuando Don Armando mete en el baúl a Betty por fea, en el baúl del carro”, recordó.

Esto ocurrió cuando Betty fue al club donde estaba compitiendo Don Armando en la disciplina de equitación. Ella fue a llevarle unos documentos y cuando iban de salida, al estar con Betty, Don Armando perdió una conquista, razón por la cual imaginó que la estaba escodiendo en el baúl del auto por fea.

“Cuando leímos por primera vez esta escena, no sabíamos que era un sueño de Don Armando, el guion no lo decía. Si no lo decía al final (...) pero antes, uno dice, no, la metió en el baúl del carro (impresionado), este tipo es malo, es perverso...”, reconoció Abello.

Enfatizó que este tipo de truco de televisión era innovador en esa época, a inicios de los años 2000: “Esos sueños no se usaban tanto en televisión en esa época, eran algo que sorprendía en la serie y que te generaba un falso suspense sobre algo que estaba pasando, o te generaba una acción que no lo podías creer y que enriquecía toda la trama”.

