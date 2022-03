“La Burbu” critica a sus jefes por vacaciones de Jacky Fontánez

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” no tuvo problemas con lanzarle una crítica a sus propios jefes de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) por permitir que compañeros de trabajo tengan vacaciones y puedan viajar mientras que ella alega que para pedir un día libre tiene que realizar múltiples trámites.

En son de broma y en serio, la animadora realizó las expresiones luego de que su compañero radial Rocky The Kid comentara que estaban hablando sobre Jacky Fontánez y sus vacaciones fuera del aire.

“Yo me quiero ir una hora antes, porque no es a dormir, es a trabajar que voy y estoy aquí haciendo nada y no me puedo ir, sin embargo, que Dios me la cuide y me la proteja y que disfrute todo lo que pueda, pero Jacky a cada rato la veo viajando y trabaja aquí, entonces aquí las reglas son pa’ unos sí y pa’ otros no y si yo tengo que faltar un día eso es un ‘big issue’, tengo que mandar emails a Miami, a Victor Roque, a Sixto...aquí yo tenía COVID y querían que yo viniera a trabajar con COVID...no hay igualdad”, expresó Angelique Burgos en su descarga.

Las expresiones surgen luego de que la animadora Jacky Fontánez publicara en sus redes sociales que se encuentra de vacaciones por Tailandia con la también modelo y animadora Mimi Pabón. Fontánez trabaja para SBS en el programa Whats Up que forma parte de La Nueva 94 al igual que El Despelote de Rocky y Burbu.

(Video: SBS)