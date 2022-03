Emma Roberts y la presión de estar a la altura de su tía Julia Roberts

¡Sí! Si no lo sabías, la actriz Emma Roberts es hija de Eric Roberts y sobrina de la siempre “Pretty Woman”, Julia Roberts. No cabe duda que esta herencia artística hace que cualquiera sienta una responsabilidad sobre sus hombros, pero parece que este no es el caso de Emma.

De acuerdo a una entrevista con la revista Tatler, Emma cree que no necesita estar a la altura del apellido que comparte con su tía, y se siente como en casa abriéndose camino propio en el mundo del espectáculo. “Nunca aspiré a ser ella. La amo tanto. Amo su trabajo, pero solo estoy haciendo lo mío”, declaró la actriz.

Roberts sin duda ha allanado su propio camino en los papeles que ha seleccionado para sí misma, si la “American Horror Story” creada por Ryan Murphy sirve como reflejo de su carrera. “Mis partes favoritas han sido las que la gente no espera, cuando Ryan Murphy me eligió para ‘American Horror Story’, por ejemplo”, comenzó diciendo la ex estrella de Nickelodeon.

Emma Roberts rompió los esquemas en la serie de FX

“Muchos productores me veían como la adolescente agradable y no me daban la oportunidad en papeles mayores y quizás más atrevidos en ese momento. Ryan me dio esa oportunidad y me encantaría hacer eso por los demás”, sostuvo Emma. Y la verdad es que la joven Roberts estuvo en la escena de Hollywood a una edad relativamente joven.

Comenzó a trabajar a los 9 años cuando fue elegida junto a Penélope Cruz y Johnny Depp en “Blow”, y desde entonces su carrera ha ido creciendo de a poco. Además Emma recordó el privilegio de poder acompañar a su tía en el set de “Erin Brockovich” y “America’s Sweethearts”. Afirmó que Julia “escribía las etiquetas del guardarropa, organizaba las brochas de maquillaje.. Y yo miraba cómo organizaba sus escenas por continuidad”.