El increíble gesto de Orlando Bloom con una madre que huyó de Ucrania tras un bombardeo a su vecino

Varias figuras públicas se han pronunciado con respecto al terrible enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, y algunas de ellas buscan ayudar de la mejor manera posible.

Uno de ellos es el actor Orlando Bloom, quien viajó a Moldavia para reunirse con familias que han huido de Ucrania a causa de la invasión rusa.

“Desde el comienzo de la guerra en #Ucrania, un niño se ha convertido en refugiado casi cada segundo”, escribió el actor de The Lord of the Rings. “Estoy en Moldavia con @UNICEF reuniéndome con familias que se vieron obligadas a dejar todo atrás en busca de seguridad”.

Orlando Bloom apoya en momentos difíciles

Bloom, de 45 años, compartió el miércoles algunas fotos en Instagram abrazando a niños y reuniéndose con padres en Moldavia.

“Los niños dentro y fuera de Ucrania necesitan toda la ayuda que puedan brindar”, agregó el actor, quien un día después se reunió con una madre ucraniana de tres hijos que evacuó su país tras estar al borde de la muerte.

“Hoy, en la frontera, conocí a una madre y sus tres hijos que huyeron de Ucrania anoche después de que la casa de su vecino fuera bombardeada. No saben a dónde irán después, pero esta mamá solo quiere que sus hijos estén a salvo”, escribió Bloom “Hoy se cumple un mes desde que comenzó la guerra y miles de familias aún cruzan la frontera hacia Moldavia todos los días”.

Agradecimiento de su prometida

Su prometida, la cantante Katy Perry, le comentó su publicación escribiendo: “Gracias por ser un gran ser humano ❤️”.

Perry también es Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF desde 2013.

El ataque de Rusia a Ucrania se inició el pasado 24 de febrero después que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzara una invasión en la que cientos de civiles han muerto o han sido heridos, incluidos niños, y millones de ucranianos han huido de su país, de acuerdo con las Naciones Unidas.