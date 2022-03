Aseguran que por esta razón Finito se fue de Puerto Rico Gana

Luego de que se anunciara la salida de Luis Fontánez, mejor conocido como “Finito” del programa Puerto Rico Gana, el animador se alejó de la controversia mediante unas expresiones que envió a través de un comunicado de prensa.

A través de un comunicado de prensa, el animador indicó que tiene nuevos proyectos en su carrera profesional y agradeció a la producción del programa por la oportunidad.

“Queremos dejar claro que los motivos que ocasionaron la salida de nuestro querido Finito, están relacionados a nuevos proyectos que está trabajando de manera personal, fortaleciendo su marca y abriéndose paso a las oportunidades que se presenten en el futuro”, expresó.

“Es difícil dejar tu casa por casi 3 años, le doy gracias a la producción del programa y en especial a mi amigo y mentor, Alex DJ por todo lo aprendido; por darme la oportunidad de crecer y conocer personas maravillosas, espero que siga el éxito por muchos años más. Agradezco todas las muestras de cariño que he recibido del público y sus detalles en los pasados días, son las cosas que me llevo en el corazón. Aunque no esté en el programa hay finito para rato”, añadió el animador en un comunicado.

Sin embargo, el comunicador Fernan Vélez ‘El Nalgorazzi’ publicó unos mensajes en el programa Lo Sé Todo donde según sus fuentes aseguran que hubo problemas de dinero entre “Finito” y Alex DJ.

“Tenía un contrato con Finito para hacer el sonido de sus actividades por $900, Alex cobraba y le daba $200 a Finito. (La persona) se enteró y empezó a pagarle a Finito directamente y a Alex no le gustó y lo despidieron. Y lo sacó hasta de su apartamento que lo tenía rentado. Investígalo. También despidieron a Zudelys, por no darle un aumento para poder viajar y pagar peajes de gasolina. Pero si buscas el programa del día de las madres del año pasado vas a ver lo agradecidos que estaban con ella desde el principio. Donde dice que está con ellos desde el primer día que ayudó a hacer los demos y no cobró ni un centavo y le pagaron como a Finito. Todo lo quieren para ellos. Saludos”, fue el mensaje que le enviaron a ‘El Nalgorazzi’ y publicó en el programa.