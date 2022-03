Una exempleada de Luis Miguel catalogó como “horrible” la experiencia de trabajar a su lado

Ana Villarín compartió a través del canal de Youtube “Creadores & Chill” cómo fue trabajar con Luis Miguel, uno de los exponentes musicales más populares alrededor del mundo.

El intérprete de “La incondicional” no solo es conocido por su melodiosa voz, su vida personal también ha sido objeto de atención. Así como fue retratado en la serie biográfica de Netflix, lo describió la joven que tuvo la oportunidad de trabajar junto a él.

La influencer y comunicóloga fue la encargada de organizar algunos conciertos del cantante de 51 años en 2019 junto a la empresa promotora de conciertos más grande de México, OCESA.

“Mi primer trabajo en conciertos fue Luis Miguel, imagínate. Empecé a trabajar con otra empresa que está ligada a Ocesa, que es empresa de conciertos…Como para prueba me dijeron ahorita estamos con Luis Miguel en su residencia que hizo en el Auditorio Nacional”, comentó Villarín.

Durante su relato, aseguró que “El Sol de México” no permitía que ningún trabajador se le quedara viendo.

“Algo que se me hizo… que yo nunca entendí, es que cuando llegaba Luis Miguel, que aparte llegaba tardísimo, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía estar viéndolo”, reveló. “Era horrible, como de ‘ya va a llegar, todos voltéense a la pared para que no lo vean’ […] ya es como el tercer día, o sea ya se pasó toda la emoción que podrías tener y paras el trabajo de todo el mundo, terrible”, agregó.

Ana Villarín se cuidó las espaldas al hablar del cantante por un acuerdo de confidencialidad que firmó durante el lapso de tiempo que trabajó para él.

“Les puedo dar como, a grandes rasgos, pero detalles no, o sea, hasta tienes que firmar tu acuerdo de confidencialidad. Casi ningún artista te hace firmar eso, así que desde ahí red flag (advertencia), pero te digo era mi primer trabajo, yo no sabía que no era lo normal, pero ya que empecé a ir con más artistas, más famosos aparte, capaz no en México, pero en el mundo, no te piden lo mismo y dices ‘mmm, qué extraño’”, comentó.

