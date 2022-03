Óscar 2022: conoce a los nominados a mejor actor de reparto

La industria cinematográfica celebra su evento más importante este 27 de marzo con la entrega del Premio Óscar. En esta 94 edición, una de las categorías más esperadas y reñidas corresponde al Mejor actor de reparto, quienes han sido elogiados por los críticos de cine y el público.

Kodi Smit-McPhee

El australiano de apenas 25 años mereció esta nominación por su actuación en “The Power of the Dog”. De ganar la estatuilla, se convirtiría en la segunda persona más joven en ganar en esta categoría, luego de Timothy Hutton, quien a sus 20 años de edad se alzó con el premio por la película “Gente corriente”.

Es hijo del también actor Andy McPhee. Se ha destacado en producciones como “Stranded”, End of Town” y la película “Romulus, My Father,” por la que fue nominado al Mejor actor juvenil por el Instituto de Cine australiano.

Jesse Plemons

Comenzó su carrera desde la infancia, participando en algunos comerciales. Participó en proyectos como la serie criminal Breaking Bad y las películas Varsity Blues y All the Pretty Horses. También tuco algunas apariciones especiales en The Lyon’s Den, CSI: Crime Scene Investigation y Grey’s Anatomy.

El famoso, quien es pareja de la también actriz Kirsten Dunst, compite a la estatuilla como Mejor actor de reparto tras su aclamada interpretación de “George Burbank en “The Power of the Dog”, que además aspira a ganarse un premio en la categoría de Mejor película.

Troy Kotsur

Su alabada actuación en CODA, producción del mexicano Eugenio Derbez, también lo hizo destacar en los recieentes premios BAFTA y Globos de Oro. Se trata del primer actor sordo, una condición que destaca en su personaje “Frank”, el padre sordo de una cantante adolescente.

Siempre tuvo vocación para las artes teatrales. Cursó estudios de teatro, televisión y cine en la Universidad de Gallaudet, destacándose posteriomente en varias series como Strong Medicine, Sue Thomas: F.B.Eye y Número 23.

Ciaran Hinds

El famoso nominado por su interpretación en “Belfast”, comenzó su carrera precisamente como bailarín con estudios en Holy Family Primary School y St. Malachy’s College. Y aunque cursó por algún tiempo los estudios de abogacía, abandonó los estudios para cursa en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art (RADA).

Tras una exitosa trayectoria en el teatro que lo llevó a Londres y Browdway, debutó en la gran pantalla con el personaje Jim Browner en la película Excalibur. También se destacó en Persuasión, Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida, Veronica Guerin, La suma de todos los miedos, la adaptación de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y la popular serie Juego de Tronos.

J.K. Simmons

El su haber tiene varios ganardones como el Óscar, Globo de Oro, BAFTA y el SAG del Premio del Sindicato de Actores. Consolidó su fama con personajes como Vernon Schillinger en la serie Oz, y J, Jonah Jameson en la saga Spider-Man. También ha demostrado su talento para el mundo de los videojuegos, doblando las voces para los personajes para la franquicia Portal y Red Alert 3.