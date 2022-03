Evaluna Montaner y el ritual con el que prepara la bienvenida de su bebé

Evaluna Montaner y su pareja, el colombiano Camilo Echeverry, han compartido cada momento especial durante la espera de su primer hijo, índigo. A pocos días de la llegada del nuevo integrante, la futura madre prepara los últimos detalles con un ritual especial para recibir a su bebé de la manera más armoniosa.

En plena cuenta regresiva, la menor del clan Montaner sorprendió con un enorme tatuaje en su pancita, que formó parte de la ceremonia especial #bellyblesing. Muchas embarazadas participan en este tipo de celebraciones como una forma de prepararse para recibir a sus hijos. También se le conoce como blessing way o bendición del camino, y en este participan las mujeres cercanas a la futura madre, por lo que no se descarta haya estado presente su madre Marlene, quien ha sido de gran apoyo en esta nueva etapa.

Esta tradición prenatal ha ganado más popularidad entre las futuras madres. Se le conoce como “camino de bendición” o también “Bendición de la madre”, y a diferencia del conocido “baby shower” donde los invitados se reúne con regalos para el futuro bebé, este ritual ascentral trata celebra la maternidad y trata de “nutrir” a la futura madre.

Según explica la página Belly Belly, este ritual ascentral implica una reunión de los familiares y amigo más confiables de la futura madre quienes se disponen sentados en un gran círculo y comparten entre sí. Tradicionalmente es una reunión solo para mujeres, por lo que puede incluir a la madre, tías, hermanas, amigas, cualquiera que ella admire o exprese respeto y cariño.

En medio de la ceremonia, la futura madre escucha las historias de parto de otras mujeres , mientras comparte en el círculo. “Puede ser una experiencia muy afirmativa, fortalecedora y edificante”, señala el portal especializado.

Evaluna Montaner y Camilo confirmaron el embarazo a finales de 2021 con un emotivo video musicalizado con el tema dedicado a su primogénito “Índigo”. La futura madre luego detalló las primeras pistas de su dulce espera, algo que consideró un milagro debido a los pronósticos desalentadores de los expertos. “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”.

La pareja convirtió sus redes sociales en una bitácora de este embarazo que mantiene en expectativa a la familia Montaner. “Estoy viviendo una de las etapas más lindas de mi vida y poder además compartir esta canción con ustedes en este momento es una bendición gigante. ¡Falta muy poco!”, expresó Evaluna antes de promocionar “Refugio”, el nuevo tema musical inspirado en su embarazo.