Alexandra Fuentes confronta a integrante de su programa que “explotó” contra su trabajo

La animadora Alexandrandra Fuentes confrontó al comediante Herbert Cruz por realizar unas expresiones donde aseguraba que estaba “cansado” de su trabajo.

Durante la transmisión del programa Alexandra a las 12 pidió a Cruz quien forma parte del elenco del programa que diera una explicación sobre esta publicación en la red social Facebook que borró a minutos de ser publicada. La misma cobró mayor notoriedad luego de que el comunicador Fernan Vélez ‘El Nalgorazzi’ la destacara en el programa Lo Sé Todo de Wapa TV.

“Si hay un programa de compañerismo, de niveles...es Alexandra a las 12. ¿Cierto?”, preguntó la animadora a los técnicos al principio del programa. “Se pone a escribir cosas en las redes sociales que da a entender que yo lo trato mal”, añadió.

Posteriormente, el comediante aclaró que todo se trató de un coraje y que nada tiene que ver con su trabajo en el programa de televisión.

“Es de humanos errar, uno tiene un montón de situaciones de trabajo y se carga y yo estaba en un momento sumamente cargado y como todo ser humano, que no debí haber hecho, no lo supe manejar y saqué la tensión y el estrés que tenía en ese momento. Eso fue jueves por la noche que no tiene nada que ver con este trabajo”, expresó Herbert Cruz en el programa de televisión.