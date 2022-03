Kiara Liz Ortega, exMiss Puerto Rico debuta en “Hollywood”

La actriz puertorriqueña Kiara Liz hace su debut en el cine americano con el estreno de la película ‘Panamá’, uniéndose a las estrellas de Hollywood Cole Hauser y Mel Gibson.

La producción cinematográfica dirigida por Mark Neveldine (de la serie “Crank”) es un thriller de acción que gira en torno a James Becker (Hauser), un ex-infante de marina rudo y condecorado que es enviado encubierto por su ex comandante, Stark (Gibson) para ejecutar un acuerdo de alto valor con adversarios poco confiables. El guión es escrito por Daniel Adams y William R. Barber.

“Emocionada y feliz por mi debut en Hollywood con la película Panamá, al lado de grandes estrellas como Cole Hauser y Mel Gibson. Mi personaje se llama Camila, ella es la novia de ‘Becker’ Cole Huaser. Llego de Colombia a Panamá huyendo de sus demonios. Aprendió a ganarse la vida a costa de su cuerpo pero a pesar de estar muy sumergida en su realidad tiene la esperanza de poder tener una mejor vida. Es maliciosa, independiente e impulsiva”, señaló la actriz.

Kate Katzman, Charlie Weber, Victor Turpin, Mauricio Henao y Néstor Rodulfo también forman parte del elenco de la película, filmada en Puerto Rico.

El largometraje es producido por los cineastas hollywoodense Jordan Beckerman, Jordan Yale Levine, Michelle Chydzik Sowa, Michelle Reihel, Shaun Sanghani y Frances Lausell, bajo el sello de Yale Productions.

Recientemente Kiara estrenó “Billonario sin Amor”, la nueva película que protagoniza, del escritor colombiano Gustavo Bolívar (creador de las series: Sin tetas no hay paraíso, Sin senos sí hay paraíso, El capo, Pandillas, guerra y paz, Los Victorinos, Tres Caínes, entre otras). La cinta de la casa productora One Movie One Film, producida por Jim McNamara, Carolina Bilbao y David Impelluso, bajo la dirección de Jaime Segura. Está disponible en la plataforma de streaming Pantaya.

Actualmente se encuentra en México grabando ‘La mujer del diablo’ serie de TelevisaUnivision del productor Carlos Bardasano, escrita por Leonardo Padrón.

A nivel internacional Kiara es recordada por ser la ganadora del reality Mira Quién Baila y por ser la conductora detrás de cámaras del show ¿Quién es la Máscara?. Ambos programas de la cadena Univision en el 2020. Actualmente, la vemos en la nueva temporada de Mira Quién Baila, pero esta vez como conductora del “backstage”.

Es importante destacar que Kiara ganó el título nacional de Miss Puerto Rico Universe 2018, representando a la Isla del Encanto, en el concurso Miss Universe en Bangkok, Tailandia.

El público puede seguir a Kiara Liz a través de sus redes sociales: Instagram @Kiara.LizPR