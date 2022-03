Kany García regresa al escenario puertorriqueño con buenas vibras

La cantautora puertorriqueña y una de las figuras más respetadas en la música Kany García aseguró que está bien contenta por su regreso al escenario del Coliseo de Puerto Rico después de más de dos años de hacer conciertos desde su hogar.

“Con una pantalla de frente te cambia toda la perspectiva, y el saber que regreso a ese tú a tú, a tener la adrenalina de la gente y empezar en casa (en la Isla) esta gira de Latinoamérica me tiene bien contenta”, aseguró la cantante.

Ante el aumento de casos de COVID-19, la artista se vio obligada a posponer sus dos conciertos en Puerto Rico que estaban pautados para el 28 y 29 de enero. Las nuevas fechas son este próximo viernes 25 y sábado 26 de marzo.

La artista adelantó que su nuevo álbum sale el 27 de mayo y está muy entusiasmada para que sus fanáticos lo escuchen.

“Es un disco que es postpandémico y en ese sentido creo que tiene que ver mucho con el aura, la energía del álbum. Es un álbum bien positivo, aun cuando toque cualquier tipo de temática social, ya sea más lenta, más movida, más rítmica o no, siempre es desde la perspectiva de que uno va a salir adelante de alguna manera”, expresó en entrevista con Metro.

Dos de los sencillos que formaran parte del disco son sus más recientes éxitos “DPM” y “Agüita e Coco”.

El video musical de “Agüita e Coco” lo grabó en el pueblo de Loíza, siendo esta la primera vez que graba un video en la Isla en sus 15 años de trayectoria como solista.

“Este video resalta un montón de cosas que atesoro mucho. Resalta nuestra belleza negra que hay en Puerto Rico, la belleza de la bomba puertorriqueña que es un ritmo que nos define y que en Loíza podemos ver una cantidad de escuelas que existen no solo del baile sino de también de tocar (bomba)”, mencionó.

Kany aseguró que es muy poco autobiográfica cuando compone canciones por lo que se inspira en viajes o historias de la gente. Uno de los mayores retos que se le presentaron fue conseguir historias que presentaran un ángulo negativo y uno positivo, o los dos lados de la moneda.

Hace un tiempo la artista compartió una nueva versión de su sencillo “DPM” en solidaridad con los maestros que llevan años reclamando mejores condiciones laborales. Kany expresó que para ella es sumamente importante usar su plataforma como artista para el bien común, para apoyar causas como esta.

“Vivimos en un país que sufre y que padece, mañana yo puedo tener un retiro que planifiqué y que estos otros que llevan trabajando 30 o 35 años, o los obligaron a retirarse para tener mejores beneficios o acabaron en los 35 años en la pobreza absoluta, que es lo que va a suceder si no hay cambios en el magistrado”, aseguró.

Además de las condiciones laborales de los maestros, otro de los problemas que enfrenta Puerto Rico es la violencia de género. La artista sostuvo que la violencia de género hoy en día está peor y los números siguen en ascenso lo que la hace pensar que todavía hay mucho camino por recorrer para erradicarla.

Kany aseguró que este año será uno lleno de trabajo, pues luego de los conciertos en Puerto Rico comienza su gira por América Central y América del Sur, para luego regresar a Estados Unidos donde termina la gira a finales del año.

Aunque la música siempre ha sido parte de su vida, su carrera como cantautora comenzó cuando tenía 20 años, y sostuvo que si tuviera la oportunidad de decirle algo a esa Kany que empezaba su gran trayectoria sería que tuviera paciencia.

“Me he dado cuenta en el camino que las cosas pasan en su justo momento y lugar, y eso me lo he disfrutado un montón”, afirmó.