Blockbuster no quiso comprar Netlfix y dos décadas después será el tema de una comedia en la plataforma de streaming

A mediados de los 80 y principios de los 90, Blockbuster se convirtió en un monstruo de la industria del alquiler de videos que llegó a tener 5.600 locales únicamente en los Estados Unidos y cerca de 9.000 alrededor del mundo.

El negocio empezó a declinar con la llegada de nuevas alternativas, como Netflix, que en un principio enviaba las películas por correo a sus suscriptores en línea. En el año 2000 Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar a esa nueva competencia por 50 millones de dólares, pero rechazó la idea.

22 años después, Blockbuster apenas tiene una tienda en Bend, Oregon, y será el tema de una comedia que producirá el ahora monstruo de contenido por streaming que una vez decidieron no comprar.

La serie

Randall Park será protagonista en Blockbuster. (Netflix.)

Netflix y Universal Television se asociaron para realizar una comedia llamada Blockbuster, una nueva serie que documenta la vida del personal que trabaja en la última tienda que queda en Estados Unidos del otrora gigante videoclub.

La serie, creada por Vanessa Ramos, constará de 10 capítulos de 30 minutos de duración, y será protagonizada por un grupo encabezado por Randall Park (Wandavision) y Melissa Fumero (Brooklyn 99).

Park interpretará a Timmy, un soñador y amante de las películas, mientras que Fumero será Eliza, una madre dedicada en un matrimonio en crisis que dejó de estudiar en Harvard para formar una familia y ahora trabaja en el último Blockbuster.

El reparto

Melissa Fumero tendrá su primer papel protagónico desde Brooklyn 99. (NBC)

En el reparto también estarán Olga Merediz (In the Heights), Tyler Álvarez (Never Have I Ever), Madeleine Arthur (To All The Boys I’ve Loved Before), JB Smoove (Curb Your Enthusiasm) y Kamaia Fairburn (Overlord and the Underwoods), quienes acompañarán a Park y a Fumero.

Blockbuster, serie que empezará a grabarse en junio, será una comedia ambientada en su última video tienda y que contará lo que se necesita y a quién se necesita para mantener el éxito de esa pequeña empresa contra viento y marea.