Sofía Jirau cierra exitosamente su participación en LA Fashion Week

La modelo puertorriqueña Sofía Jirau cerró ayer, sábado, su participación en Los Ángeles Fashion Week con broche de oro al abrir el desfile de la diseñadora estadounidense Bree Billiter.

La diseñadora describió la participación de la boricua como “una experiencia maravillosa”.

Durante los pasados días, Jirau también desfiló para la diseñadora colombiana Nathalia Gaviria y el mexicano Jonathan Guzmán, quienes se mostraron satisfechos con el desempeño de la modelo.

“Para aquellos que aún no saben quién es, permítanme presentarles a esta reina latina poderosa. ¡Ella es la primera modelo latina con síndrome de Down (de Victoria ‘s Secret) y tuve el placer de invitarla a ser parte de mi pasarela @artheartsfashion. Sofía te veías increíble en la pasarela, tu profesionalismo y talento me dejaron boquiabierta, sigue siguiendo tu sueño preciosa! Estoy muy agradecida de que nos hayamos cruzado, ¡realmente me has inspirado! Este es el comienzo de una nueva era”, expresó Gaviria a través de sus redes sociales.

Por su parte, Guzmán destacó que tener a Jirau como parte de su colección es sinónimo de diversidad e inclusividad.

“Yo quiero tenerla en mi colección como cualquier otra modelo, totalmente igual. Me encanta su energía”, comentó el diseñador mexicano.

A través de sus redes sociales, la modelo boricua compartió en los últimos días con sus seguidores su experiencia modelando en el prestigioso evento producido por Art Hearts Fashion.

“Modelar en Los Ángeles Fashion Week es un sueño cumplido. Le quiero demostrar a la comunidad con síndrome de Down y al mundo entero que no hay límites. Crean en ustedes y trabajen fuerte para cumplir todos sus sueños”, resaltó Jirau, quien hoy, domingo, estará de regreso a Puerto Rico.

Por otro lado, como parte del Día Internacional de síndrome de Down, Jirau realizará mañana, lunes, un recorrido por varios puntos de la Isla, incluyendo los centros comerciales Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe, para llevar un mensaje de concientización y visibilizar a la comunidad con síndrome Down.

Previo a su llegada a los centros comerciales, la modelo estará en el parque Las Croabas en Fajardo junto a Héctor Collazo del proyecto 78 pueblos y 1 bandera en una actividad en honor a las personas con síndrome de Down.

“Este lunes es un día muy especial para mí y mis amigos con síndrome de Down. Quiero conocerlos a todos”, puntualizó Jirau.