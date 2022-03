¿Sabías que estas películas se estrenaron hace 10 años?

El 2012 fue un año increíble para el cine, escenario de estrenos clásicos y favoritos de culto. Es un placer mirar hacia atrás y darse cuenta de que algunas de las películas más queridas ahora están alcanzando sus hitos de aniversario de 10 en 2022, especialmente considerando lo mucho que son recordadas.

Demos un paseo por el carril de la nostalgia y veamos estas películas que fueron todo, desde éxitos independientes hasta entregas iniciales de franquicias exitosas. Y advertencia, puede ser una buena idea despejar la agenda este fin de semana, porque seguramente querrás verlas de nuevo después de leer esta lista.

“El Lorax”: Esta caprichosa película familiar trajo a la vida el libro del Dr. Seuss del mismo nombre. La versión animada presenta las voces de Taylor Swift, Zac Efron y Ed Helms, y sigue la búsqueda del amor de un niño y su amistad con el gruñón Lorax.

“Los Juegos del Hambre”: Basada en la popular novela distópica del mismo nombre, esta producción se estrenó en 2012 como la primera película de la serie. Esta destacada película no solo fue disfrutada por adolescentes de todo el mundo, sino que ayudó a lanzar a Jennifer Lawrence al estrellato.

“Qué esperar cuando estás esperando”: Esta comedia romántica es tremendamente entretenida y llena de risas de principio a fin. Con algunas de las mujeres más destacadas del cine, como Jennifer Lopez, Anna Kendrick y Cameron Diaz, esta cinta sigue las historias de cinco parejas mientras se preparan y lidian con la paternidad.

¡Es increíble que hayan pasado 10 años de la llegada de estas películas!

“El Sorprendente Hombre Araña”, protagonizada por Andrew Garfield y Emma Stone. Esta cinta apareció en escena como una nueva película de acción de Marvel en 2012, y sigue la historia del tranquilo Peter Parker, que se infecta con un picadura de araña radiactiva que le otorga superpoderes. Si eras fanático de esta iteración seguramente no te perdiste “Spider-Man, Spider-Man: No Way Home”.

Otra película que debutó en 2012 fue “Ted”, cinta que fue un gran éxito de taquilla, recaudando más de 500 millones de dólares en todo el mundo. “Ted” fue escrita y dirigida por Seth MacFarlane, y está protagonizada por genios de la comedia como Mark Wahlberg, Joel McHale y Mila Kunis.