Olga Tañón graba tema del coreógrafo de las estrellas, Danny Lugo

Danny Lugo se convierte en compositor y su primer tema lo graba Olga Tañón. El coreógrafo de las estrellas quien tiene una carrera profesional de más de 20 años asegura que nadie mejor que Olga Tañón podía cantar este tema.

El tema Ojalá trata sobre un primer amor que al romper te marca la vida.

¨Dudo que lo seas sin mí, sé que volverás a mí y ya no estaré aquí. Ojalá que seas feliz pues ya aprendí a vivir, sin ti¨, reza parte de la letra.

Lugo quien tiene una estrecha relación con la artista, aseguró que más allá del talento de Olga la personalidad de arista la cautivó.

Olga Tañón

¨Desde el primer día que trabajé con Olga Tañón hubo una chispa que no sientes con todo el mundo. Olga es una mujer que siempre he admirado, porque significa muchísimo parte de mí. Conocer más allá del artista, la persona que es, su humildad, su lealtad, el apoyo que le da a los suyos, la pasión con la que hace las cosas, y ver como se de ver a los demás lograr sus sueños fue lo que más me cautivo de ella para entregarle este tema¨, dijo Lugo sobre su relación con la artista quién no lo pensó para decidir cantar su tema.

La Tañón lanzó el tema en los recientes Premios Lo Nuestro donde resultó exitosa el tema que produjo Eliot Mago de Oz con un arreglo musical, merengazo a lo Tañón.

Danny Lugo agradeció a todos los que aportaron de alguna manera incluyendo a la cantante y compositora Yaire a quien le pidió escuchar y cantar el tema para hacerle aportaciones. ¨Hay mucha gente que quiero agradecer entre ellos a mi amigo el productor Edgar Andino y al cantante Abraham Mateo quien produjo una versión en balada¨.