Despiden a animadora tras entrevista a Anuel que generó molestia entre compañeros de trabajo

Una entrevista que se le realizó al exponente urbano puertorriqueño Anuel AA generó molestia entre compañeros de trabajo de la plataforma Alofoke Radio Show en la República Dominicana debido a la forma en que la misma fue conseguida.

La presentadora Jessica Pereira quien trabajaba para la plataforma de Alofoke Radio Show del comunicador dominicano, Santiago Matías, fue despedida esta semana por diferencias con su patrono quien la acusó de “aprovecharse” del medio para conseguir entrevistas con grandes artistas de la música urbana.

Por su parte, Pereira realizó un video en su canal de YouTube, donde asegura que las entrevistas le llegaban y niega que utilizara la plataforma de Matías para conseguir contactos. Como ejemplo utilizó la entrevista que le realizó a Anuel AA en el mes de diciembre del 2021. Sobre esta explicó que fue Frabian Elí, manejador de Anuel quien contactó a su equipo de trabajo para realizar la entrevista en su canal.

“A Anuel yo lo había entrevistado en Estados Unidos y lo había presentado, pero nunca había tenido contacto directo por Whats App ni DM, yo no hablo así con los artistas, yo tengo un mánager y ellos se manejan a otro nivel. Frabián Elí le hace un acercamiento a Enrique Medina, yo estoy durmiendo en mi casa un sábado y Enrique Medina me llama y me dice: Jessi, Sin Tabú para Anuel, y yo le digo: ¿Me estás relajando? Y me dice: No, me llamó Frabián Elí que quiere que le hagan un Sin Tabú con Anuel, él va a hacer una entrevista con ustedes en Alofoke Radio Show”, explicó la animadora en su canal de YouTube.

Sin embargo, Santiago Matías creador de la plataforma de Alofoke Radio Show en la República Dominicana respondió a estas expresiones y llamó a Frabián Elí para comprobar si eso fue cierto. A través de la llamada telefónica el manejador negó que solicitara la entrevista con la animadora en su canal de YouTube.

“Yo hice un plan de medios para la República Dominicana con la publicista que utilizamos desde que comenzó la carrera de Anuel, yo le solicité que hiciéramos la menor cantidad de entrevistas posible. Que yo haya llamado a alguien o que Anuel quería hacer un Sin Tabú con tal persona o que yo haya querido que mi artista hiciera esa entrevista eso no es verdad, eso no pasó”, expresó Frabian Elí en el canal de YouTube de Matías.

“Vi la entrevista ayer y uno se siente mal cuando una persona dice que uno llamó a pedir algo que no es cierto, porque yo nunca llamé a Enrique Medina a pedirle que me consiguiera o decirle que Anuel quería hacer entrevistas con Jessica Pereira de Sin Tabú”, añadió Frabián Elí.

Tras años de relación laboral entre Pereira y Matías, este último la despidió la pasada semana sacándola de un grupo de Whats App. La animadora alegó que el comunicador también la despidió por una entrevista al rapero puertorriqueño Myke Towers, sin embargo este lo negó y en el video asegura que las razones fueron por utilizar su plataforma para competir con él.

“Hay situaciones que se dieron que tú dices que te llaman, que tú nunca has robado un invitado de la plataforma y eso no es así, utilizaste toda la influencia que adquiriste aquí en esta plataforma porque aquí vienen cientos de artistas anuales y eso como tú estabas con nosotros te convirtió en una persona de peso y tu palabra vale mucho, eso se creó aquí en Alofoke”, fue la respuesta de Matías a la animadora.