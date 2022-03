Christopher Lloyd se unirá al elenco de The Mandalorian

Christopher Lloyd sumará otra importante saga a su ya ilustre carrera en el cine y en la televisión.

El famoso Dr. Emmett Brown, de Back to the Future, se unirá al elenco de The Mandalorian, la exitosa serie derivada de Star Wars que se puede ver en streaming por Disney+.

Lloyd será parte de la tercera temporada, que se está filmando actualmente en el sur de California, informó el portal de The Hollywood Reporter.

Lucasfilm, productora de la serie, no ha dado detalles sobre el personaje que interpretará Lloyd, quien es descrito como una estrella invitada en la serie.

Invitados de lujo

Gina Carano estuvo en The Mandalorian. (DISNEY/Europa Press)

The Mandalorian ha contado con varios invitados especiales, como Michael Biehn, estrella de Terminator, quien actuó en un memorable episodio de la segunda temporada.

En ambas temporadas se han visto a varias figuras como el comediante Horatio Sanz (Saturday Night Live), también a Emily Swallow (Supernatural), a Gina Carano (Fast and the Furious 6), a Ming-Na Wen (Marvel’s Agents of SHIELD), Natalia Tena (Game of Thrones), además de John Leguizamo, Nick Nolte, Jason Sudeikis y el mismísimo Mark Hamill, interpretando a Luke Skywalker.

Producida por Jon Favreau y Dave Filoni, la serie protagonizada por Pedro Pascal se lanzó en noviembre de 2019 como el programa insignia de Disney+ para impulsar el crecimiento de suscriptores.

The Mandalorian cuenta la historia de un cazarrecompensas que se involucra con Grogu, un joven a cargo de la raza alienígena que también cuenta con Yoda como un miembro.

Sin fecha para la tercera temporada

The Mandalorian está grabando su tercera temporada. Archivo

La segunda temporada se desarrolló a fines de 2020, saliendo el primer spin-off, The Book of Boba Fett, que debutó el 28 de diciembre.

No se ha revelado la fecha de lanzamiento de la tercera temporada de The Mandalorian, que además de Pascal cuenta con la participación estelar de Carl Weathers, mejor conocido como el legendario Apollo Creed de la saga de Rocky, y Giancarlo Esposito.

Lucasfilm actualmente se está preparando para el estreno el 25 de mayo de Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor.