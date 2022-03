Se defiende la mujer que asegura está embarazada de Anuel AA

La mujer que asegura está embarazada del exponente urbano Anuel AA, Melissa Valecilla, se defendió en sus redes sociales de las personas que la han atacado debido a la publicación de estos rumores en un programa de farándula de Univisión en Miami.

“Como Dios no se equivoca dejaré todo en sus manos. La verdad siempre saldrá a la luz. No entiendo cómo hay personas que me juzgan. No entiendo porqué. Primero está mi embarazo y yo antes de esos mensajes tan desagradables, defiendo a una persona indefendible, pena les debería dar”, escribió la mujer en varias historias de Instagram.

Según el programa El Gordo y la Flaca de Univisión, la mujer conoció a Anuel AA en una fiesta privada del rapero Drake en Miami y luego comenzaron a compartir. La mujer que asegura que tiene seis meses de embarazo vive en Houston, pero viajaba a Miami para supuestamente encontrarse con Anuel AA.

El programa de Univisión indicó que según sus fuentes, la mujer que trabaja en el mundo de las finanzas le comunicó a Anuel AA que está embarazada y que este “lo tomó de buena manera, pero pidió hacerse una prueba de paternidad”. En la investigación del programa de farándula se asegura que la prueba salió positiva, pero el cantante puertorriqueño cambió su actitud con la mujer luego de conocer a Jorgina Díaz, mejor conocida como Yailin La Más Viral quien es la actual pareja de Anuel AA.