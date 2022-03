Robert Pattinson perdió el equilibrio en su primer beso con Kristen Stwart

¿El actor Robert Pattinson alguna vez tomará un descanso? Los fanáticos de la estrella de “Crepúsculo” probablemente estén familiarizados con su larga lista de momentos incómodos pero divertidos. Un acosador lo repudió porque pensó que era “aburrido”, inventó una historia sobre un payaso que explota durante una aparición televisada a nivel nacional, hizo estallar su propio microondas mientras intentaba inventar una nueva forma de pasta, y hasta se cayó al besar a Kristen Stwart.

Catherine Hardwicke, la directora de la primera película de la franquicia “Crepúsculo”, proporciona material nuevo para esa lista. Hablando en el podcast de Spotify “The Big Hit Show”, Hardwicke reveló nuevos detalles sobre la audición de Pattinson con Kristen Stewart, incluida una caída que tuvo mientras besaba a su futura coprotagonista.

“Él entró, su cabello estaba teñido de negro para jugar con este flequillo extravagante. Estaba un poco fuera de forma. Su camisa estaba todo desordenada, y yo estaba como, ‘Ehh, está bien’”, dijo, para Entertainment Tonigth. “Rob y Kristen hicieron su audición en mi cama. Era una escena de beso, y Rob estaba tan metido que se cayó de la cama”, recordó Catherine antes de decir “Yo dije: ‘Amigo, cálmate’. Estoy allí filmando con mi pequeña cámara de video”.

Robert Pattinson y su química con Kristen Stwart

Hardwicke también expresó su preocupación por la química palpable del dúo. “Me di cuenta de que tenían mucha química… Y pensé, ‘Dios mío, Kristen tenía 17 años, no quiero tener problemas legales’. Así que le dije a Rob: ‘Por cierto, Kristen tiene 17 años. En nuestro país, es ilegal que tengan relaciones sexuales’. Y él dice, ‘Oh, está bien’”.

En una entrevista con New York Time, Stewart se hizo eco de los sentimientos de Hardwicke acerca de elegir a Pattinson como Edward Cullen. “Estaba tan claro quién trabajaba”, dijo la actriz de su coprotagonista y agregó que tenía un cierto “enfoque intelectual que se combinaba con ‘Ya no Me importa nada, pero voy a hacer que esto cante. Y yo estaba como, ‘Uf, lo mismo’. Éramos jóvenes y estúpidos, pero eso era lo que necesitaba”.