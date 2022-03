Estafadores se hacen pasar por Ozuna para pedir dinero

El exponente urbano Juan Carlos Ozuna Rosado, mejor conocido como “Ozuna” alertó a sus seguidores sobre un esquema de estafadores que están utilizando su nombre para pedir dinero.

A través de Instagram, el artista alertó a sus fanáticos que no es él y que no pide dinero a nadie. Según explicó, se trata de un esquema donde utilizaron fotos similares a las de su Whats App y pidieron dinero a personas cercanas al cantante puertorriqueño.

“Están escribiendo por Whats App, haciéndose pasar por mí, pidiendo dinero, con fotos similares a mi Whats App...estén pendientes que no soy yo, yo no llamo a nadie para pedir dinero, yo trabajo lo mío, no se dejen engañar, no caigan en estafas que no soy yo”, expresó el artista en sus redes sociales.

Ozuna tiene alrededor de 22 millones de seguidores en sus redes sociales y es un artista reconocido a nivel mundial.