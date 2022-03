Revelan nuevas imágenes inéditas de la bioserie de María Félix con Sandra Echeverría

Luego de que se dio a conocer que ya inició el rodaje de la serie biográfica de María Félix, producida por TelevisaUnision para la plataforma Vix+, ahora se han ido revelando nuevas imágenes de lo que podremos ver en esta producción.

Detalles de la bioserie de María Félix

Sandra Echeverría será la protagonista de esta serie y dará vida a “La Doña” en una de las etapas más importantes de su carrera.

La actriz también estará acompañada de sus colegas Ximena Romo y Abril Vergara, quienes personificarán a Félix en diferentes momentos.

Por medio de sus redes sociales, Sandra manifestó su felicidad por este nuevo proyecto. “No puedo estar más orgullosa de contarles que, efectivamente, voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratará su vida. ¡Pellízquenme, porque no me la creo! Un personaje icónico de México. Como dirían por ahí “la mujer que se robó el siglo”. No puedo esperar a que la vean”, escribió en una publicación.

Además, aprovechó para mostrar una nueva foto en la que aparece acompañada de Romo y Vergara.

Por su parte, cada una de las actriz expresó su felicidad por este proyecto. “Después de meses de preparación, estudio, corajes, caballos, libros, videos, películas, en fin, compenetración absoluta para tomar una gran responsabilidad, por fin empezamos el rodaje que retrata la vida de la mujer más importante de México”, escribió Ximena.

La producción está a cargo de Carmen Armendáriz, quien aseguró que a dos décadas del fallecimiento de la diva, ella sigue presente y continúa siendo inspiración para cientos de mujeres.

Contará con la dirección Mafer Suárez y está escrita por Larissa Andrade, Alejandro Gerber, Tania Tinajero y Gabriela Rodríguez.

Cabe resaltar que esta serie sí está autorizada por los familiares de “María Bonita”.

En cuanto al nombre, se especula que podría titularse “La Doña”, pero es algo que todavía no está confirmado.

Imágenes de las grabaciones

Se sabe que el rodaje comenzó el 14 de marzo, en el Centro Histórico de San Luis Potosí y ya comenzaron a circular algunas imágenes de estos momentos en redes sociales.

Principalmente en TikTok una usuaria identificada como @marlenne_costanzo90 ha mostrado cómo se está desarrollando la filmación.