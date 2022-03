Raphy Pina lo hace otra vez, saca su chequera para saldar las casas de sus tías

El productor de música urbana puertorriqueño, Rafael “Raphy” Pina vuelve a hacer un acto de caridad al saldar la residencia de sus tías y mostró el momento a través de sus redes sociales.

El emotivo momento donde al manejador de Daddy Yankee se le salen las lágrimas forma parte del reality show, Everybody Loves Natti, que fue estrenado en Amazon Prime el pasado mes de noviembre de 2021. Sin embargo, Pina decidió compartir el momento con las personas que aún no han visto la serie.

“Yo les quiero dar una cartita a cada una de mis tías, una cartita que hice a puño y letra cosa que no hago hace tiempo, quiero decirles que las amo mucho, estoy muy orgulloso de como han sido conmigo, desde que nací, desde que me criaron y quería darles esto para que lo guarden para siempre y quiero decirles que les voy a saldar sus casa y que no tienen nada de qué preocuparse”, expresó Pina en el video.

Al momento de comunicarle esto a sus familiares estas comenzaron a llorar por el hermoso gesto de su sobrino.

La serie reality show muestra la vida de Raphy Pina junto a su esposa, la cantante Natti Natasha en los meses que esta aún estaba embarazada de su hija y otros momentos de la pareja.