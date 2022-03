Rocky The Kid y Molusco se piden perdón tras ‘tiraeras’ radiales

Los locutores radiales Jorge Pabón ‘El Molusco’ y Roque Gallart ‘Rocky The Kid’ aclararon porqué llevan un tiempo enemistados en un encuentro que se llevó a cabo en el programa de La Comay en TeleOnce.

Ambos animadores acordaron encontrarse frente a frente en el programa televisivo luego de unas expresiones donde Molusco aseguraba que no se llevaba con Rocky The Kid ni su excompañera radial Angelique Burgos “La Burbu”.

“Te pido excusas si en algún momento dije algo, a mi me gusta el pique (de la radio), hay que admitir los errores y uno no para de madurar, estos no son los tiempos para ponernos a discutir y a tener diferencias”, expresó Rocky The Kid.

“¿Me pides perdón porque quieres hacer una próxima película?”, bromeó Molusco luego de las palabras de Rocky.

Molusco también dijo que no se puede enemistar con Rocky The Kid ya que fue uno de los primeros que le dio la oportunidad en la radio cuando El Despelote estaba en La Mega a principios del año 2000.

La semana pasada Molusco dijo que en estos momentos no se lleva con Rocky The Kid ni con Angelique Burgos “La Burbu” en unas expresiones donde los defendió de unos insultos realizados por Elizabeth Torres, de la delegación estadista.

Al final del encuentro ambos locutores se dieron un abrazo y aseguraron que dejaron atrás sus eternas diferencias.