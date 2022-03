Jacky Fontánez dice que está “cansada de todo” y sus fans le suben el ánimo

Estos son tiempos difíciles para todo el mundo por las múltiples cosas que están pasando, a pesar de que no especificó que está ocurriendo, la animadora Jacky Fontánez le dejó saber a sus seguidores que está “cansada de todo”.

Con esta simple frase compartió con sus seguidores su estado de ánimo y a pesar de que no reveló si le está sucediendo algo en realidad, la gente comenzó a dejarle mensajes positivos para hacerla sentir mejor.

Luego de recibir los comentarios positivos de su gente, la animadora les agradeció por los buenos deseos.

“Mil gracias por sus palabras”, escribió la animadora.

Comentarios:

“Definitivamente somos seres Humanos y si nos Cansamos de muchas Cosas”

“Sí, muchas cosas cansan, hartan...cánsate, frústrate.....deshoga....y descansa a solas con Dios...lee...lee lo que es de Él...que es el Único que nos comprende y nos conoce como NADIE. Y nos ama como a nadie. Y luego te levantarás más fuerte que antes. Yes...Dios contigo”

“No se por lo q estas pasando .pero solo te puedo decir q Dios no abandona a sus hijos.Pidele mucho a Papito Dios q el te escucha y te sacara de la depresion q puedas tener. Piensa q todos tenemos situaciones y tristezas pero son temporales corazon. No dejes q nada te quite tu paz. Eres una chica hermosa y talentosa ,con una vida por delante. Piensa en tus padres. Estas palabras q dices los hacen sufrir. Busca de Dios y busca ayuda psicologica . DTB bella”