Acusan a Anuel AA de no hacerle caso a su hijo mientras le da lujos a Yailin

Luego de que Anuel AA apareciera en las redes sociales regalándole un lujoso vehículo a su novia, su excuñada ha arremetido contra este por supuestamente no hacerle caso a su hijo y al mismo tiempo dejarlo sin hogar.

Se trata de Nicole Cuevas, quien según reporta Fernan Vélez ‘El Nalgorazzi’ en Lo Sé Todo es la hermana de la expareja de Anuel AA y quien alega a través de su Instagram que el exponente urbano puertorriqueño no atiende a su familia.

“No te digo eres un lechón, puerco y de to’ lo que tienes siempre le tiras a tu hijo...hace meses prometiendo a Pablo y a Astrid porque eres tan lechón y... a que no dices que tampoco la sueltas q así sea en el baño de el studio la llamas llorando, eres un falso aquí y con los que siempre estuvieron pa’ ti que hasta codo les diste (sic.)”, fue parte de lo que escribió.

La publicación va junto a un video donde alega que Anuel AA estuvo junto a su ex esposa el pasado mes de noviembre del 2021 en en el hogar de esta.

“Si le fallas a tu hijo no tienes nada, no tienes calle, no te sabes los códigos y por eso tú nunca vas a ser un hijode%$^ de verdad, eso está en las venas (eres tan miserable que lo llamas a través de una aplicación y una vez al mes y cuidado y a pesar que le has fallado mil veces mi hermana se ha ocupado de que no te baje del pedestal en el que te tiene, es un niño, no es tu fanático cb, porque así lo ves. Sabes cuantas veces te esperó en los juegos mirando al público a ver si te veía y tú nunca llegabas...”, escribió la cuñada en otra publicación.

En los pasados días Anuel ha estado en las redes sociales junto a su novia Yailin La Más Viral a quien le regaló un lujoso vehículo marca Bentley.