Feria de Artesanías de Ponce será dedicada a artesanos de máscaras en coco

El colorido y peculiaridad de las máscaras en coco que utilizan los vejigantes de Loíza llamó la atención de Teddy “Delfo” Vázquez Tapia desde que apenas era un niño, cuando estos personajes se movían por todo el pueblo durante las Fiestas de Santiago Apóstol.

Sin embargo, su interés en convertirse en artesano nació al conocer a su esposa, la artesana Wilda Cruz, a quien pidió que le enseñara a confeccionarlas y a la vez, motivarla a reactivarse en el renglón.

Desde entonces, su esfuerzo y compromiso en mantener la tradición ha recorrido toda la Isla a través del Colectivo de Máscaras de Puerto Rico con exposiciones temáticas y talleres de máscaras en coco y máscaras tradicionales.

“Como para el 2017, fui invitado por David Santiago (gestor cultural, poeta, escritor y periodista) a una exposición llamada ‘Mascarita, mascarón’. Era la primera vez que visitaba el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira, ahí conozco a la presidenta Iris Torres y me invita a la Feria de Artesanías. De ahí, el resto es historia porque hemos seguido interactuando, llevando talleres al centro. Nos han dado una acogida inexplicable, nos sentimos que somos de allí”, declaró “Delfo”, natural de Carolina.

Vázquez Tapia y su esposa Wilda serán parte de los homenajeados durante la 47ta Feria de Artesanías y 36ta Muestra de Arte, a celebrarse el sábado, 19 y domingo 20 de marzo en la Plaza Las Delicias de Ponce. Ambos compartirán la dedicatoria del evento con el artista plástico ponceño Diógenes Ballester, la maestra de danza puertorriqueña, Ingrid Zayas y la promotora cultural, Roxana Fernández.

“Al ser uno de los homenajeados en la Feria de Artesanías, me tomó de sorpresa, pero me siento alegre, feliz, porque siendo Ponce un pueblo que conserva su cultura, sus tradiciones, sus máscaras que no son iguales a las de Loíza, decidieron con la trayectoria que llevamos homenajearnos. Para mí es un honor, un privilegio de ser una de las personas a quien se dedica esta edición”, acotó uno de los portavoces del Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias de Mesoamérica y el Caribe.

De otra parte, esta edición de la Feria de Artesanías de Ponce contará con música en tarima de los Pleneros del Lago, Sazón Criollo y, Quique y Los Cimarrones, quienes estarán acompañados por Ángel “Papote” Alvarado del grupo Esencia y Cao Vélez de los Guayacanes de San Antón. Además, el público podrá deleitarse con la presentación de Irving Santiago, Jerry Medina y su orquesta, Senderos de Cultura, Bambalué, Guateque, Frankie y su orquesta, y, para cerrar con broche de oro, la tradicional retreta dominical de la Banda Municipal de Ponce.

Mientras que los artesanos Gerardo Rosa, Teddy Vázquez y Edwin Marcucci, ofrecerán talleres de chiringa, caretas de coco y bejuco, respectivamente, y la Escuela de Bomba Isabel Albizu Dávila dará una demostración de las clases que imparten cada sábado en el Centro Cultural ubicado en la calle Cristina #70.

De otra parte, los organizadores del evento velarán por el cumplimiento del protocolo establecido por el Departamento de Salud para evitar los contagios con el COVID-19.