¿Cómo se dio la colaboración de Residente con Shakira?

René Pérez, mejor conocido como Residente, líder de la banda de Puerto Rico, Calle 13, ha estado en boca de todos luego de lanzar un tema dedicado al regueatonero JBalvin, en respuesta a un altercado que tuvieron hace unos meses.

Y es que el artista ha sido siempre muy frontal e irreverente, y esta no es la primera vez que dice lo que piensa sin temor a nada, como cuando aseguró que hizo un tema en colaboración con la cantante colombiana Shakira “para llegar a otros públicos”.

Así lo dijo al medio ABC, y es que el artista reveló que dicho dúo se dio porque era un tema con una letra divertida y eso le gustó mucho. El cual fue incluido en el disco “Sale el Sol”, en 2011, titulado “Gordita”.

Residente y Shakira Los cantantes colaboraron en un tema

“El tema me pareció que estaba bien, que era divertido”

“A mí me parece que es una persona creativa que hacía cosas grandes cuando era una «chamaquita». Y el tema me pareció que estaba bien, que era divertido, aunque fuera trivial. Me dijo que me burlara de ella dentro de la canción y eso es un buen gesto”, dijo.

Además en esa entrevista habló de la separación de Calle 13 con las disqueras, para poder tener más libertad en su creación artística: “Lo importante era tener el control de todo, algo que puedes perder estando en una discográfica independiente”.

“Ahora que conocen nuestro trabajo, lo hace más fácil. Hay gente que piensa que son independientes porque están en una discográfica independiente, pero si esta es dueña de todo tu trabajo, entonces no lo eres”, explicó.

“Yo no colaboro con todo el mundo”

Y fue gracias a esa separación que lograron tener colaboraciones con artistas como Shakira y Nelly Furtado, para así darse a conocer a un público más diverso: “Sí que nos las ponemos. Yo no colaboro con todo el mundo. Esas eran colaboraciones para sus discos, en los nuestros no entra cualquiera. Es muy diferente cuando te invitan”.

“Por ejemplo, tocamos con Shakira cuando sacamos nuestro segundo disco y lo encontré necesario para llegar a otros públicos con el mensaje que queríamos transmitir. Es parecido a la posición que hemos asumido para con la industria musical y con algunos programas, ¿entiendes?”, señaló.

Para finalizar, en ese entonces, también confesó que sin una disquera que les ordene, ellos mismos podían elegir a qué premiaciones asistir o no: “No vamos a todos los premios, porque, de verdad, parecen otra cosa. O, por lo menos, seleccionamos uno, los Grammy, que tampoco son como a mí me gustarían, pero, por lo menos, son más abiertos”, contó.