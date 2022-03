Vuelve Berklee a Puerto Rico para su próxima edición

Luego de reinventar sus ofrecimientos a raíz de la pandemia por el COVID-19, el programa Berklee en Puerto Rico abrió la convocatoria para su 27ma edición, la cual se llevará a cabo del 31 de mayo al 5 de junio en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce. Así lo anunció Make Music Happen, la organización puertorriqueña sin fines de lucro que realiza el programa en la Isla.

“Aunque nos mantuvimos ofreciendo programas educativos musicales durante la pandemia, estamos bien contentos de regresar con Berklee en Puerto Rico presencialmente este año”, dijo Luis Álvarez, presidente de Make Music Happen. “Volver a ofrecer el programa es la razón de ser Make Music Happen pues representa una oportunidad para cientos de jóvenes puertorriqueños que sueñan con tener una educación musical de primera. Hacer posible esta experiencia para estos jóvenes nos re-energiza y nos llena de entusiasmo, a nosotros y a todos nuestros colaboradores.”

Los talleres serán impartidos por 12 profesores de Berklee College of Music durante una semana, de 10 a.m. a 5 p.m. en la Universidad del Sagrado Corazón. Estos culminan con el recital de graduación el domingo 5 de junio, donde los participantes demostrarán las destrezas musicales que han aprendido. Los participantes más destacados podrán obtener ayuda financiera para estudiar en Berklee College of Music.

El programa Berklee en Puerto Rico le ofrece a sus participantes acceso al método de educación musical de Berklee, que incluye teoría, improvisación, ensayos de grupo, técnica de instrumento, arreglo y composición. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de audicionar para ingresar a Berklee College of Music en Boston. Además de los profesores de Berklee, también habrá personal administrativo de la institución realizando evaluaciones formales para aquellos estudiantes interesados en ser admitidos a Berklee. También habrá personal del departamento de ayuda financiera para orientar a los estudiantes interesados en los distintos programas de la institución.

Además de su programa regular, Berklee en Puerto Rico ofrecerá nuevamente el programa de composición y producción Songwriting and Production Track. El programa les permite a los estudiantes sumergirse en el arte de la composición, interpretación y producción musical.

Para participar del programa Berklee en Puerto Rico, los candidatos deben ser residentes de la Isla, tener por lo menos 15 años de edad al inicio del programa, y tener por lo menos seis meses de estudios en su instrumento principal o voz. Los interesados en participar deberán entrar a la página web del programa https://www.makemusichappenpr.com/berkleepr y llenar la solicitud en o antes del viernes, 15 de abril. Estos también deberán someter materiales, preferiblemente enlaces a videos o audio, que evidencien su experiencia y sus habilidades musicales.

Los interesados en participar del programa de composición y / o producción, deberán enviar tres canciones originales que demuestren sus habilidades en estas disciplinas. Los espacios para este programa son limitados. El mismo finalizará con un recital de graduación separado donde los participantes presentarán su material original. Favor visitar el enlace https://www.makemusichappenpr.com/berkleepr para información y requisitos de este programa especial.

Make Music Happen informó que se ofrecerán además cuatro sesiones de orientación en línea a través de la plataforma de teleconferencias Zoom® comenzando el 1 de marzo a las 8 p.m. hora local (7 p.m. EST). Estas sesiones cubrirán varios temas como información básica del programa, presentación de los instructores, asistencia económica, y protocolos de seguridad. Favor visitar el enlace https://bit.ly/PRInfoSession1/.

Para tomar los cursos presenciales, los participantes deberán mostrar evidencia de vacunación, resultados de una prueba negativa de COVID-19 de no menos de 48 horas, o evidencia de recuperación de COVID-19, según sea el caso y sujeto a las directrices del Departamento de Salud al momento del comienzo de los seminarios. Se requerirá el uso de mascarilla en todo momento y habrá un número limitado de espacios para mantener el distanciamiento físico.

Desde su primera edición en el 1995, más de 3,800 estudiantes han participado en el programa Berklee en Puerto Rico. En su más reciente edición en el 2019, 215 estudiantes participaron, la mayor clase en la historia del programa. Un total de 23 estudiantes lograron admisión y recibieron un total de $1.52 millones en ayuda financiera.

A través de su existencia, Berklee en Puerto Rico ha recibido el apoyo de varias entidades que le han permitido al programa continuar realizando su misión educativa. Entre ellas se encuentran Fundación Banco Popular, Liberty Foundation y la Universidad del Sagrado Corazón. Otros colaboradores incluyen Delta Airlines, Music Access Store, CLC HUB International, Wichie Sound Performance, Alfa 2.0, Joe Colón Studio, y PRLinks Communications, entre otros. El programa también recibe apoyo logístico del Conservatorio de Artes del Caribe (CAC), un socio global de Berklee College of Music.