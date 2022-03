“¿Por qué no se ha casado con Piqué?”: Shakira responde

Desde que se conocieron en el 2010 en el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, el amor entre la cantante y el futbolista se ha convertido en una de las relaciones más estables, inspiradoras y espontáneas en el ojo público y cuyo amor ha dejado como fruto a Milan y Sasha, hijos de la pareja.

Mucho se ha especulado frente a su relación, un tercer hijo, infidelidades y hasta rumores de una separación, ha tenido que soportar la feliz pareja. Pero, lo que muchos se preguntan es: Si llevan tantos años juntos y con hijos ¿Por qué no se casan?

Recientemente, Shakira concedió una entrevista al podcast ‘Planet Weird’, con Holly H y reveló detalles íntimos de su relación con Piqué, como las pequeñas causas por las que suelen pelear o discutir. La barranquillera contó que el español sufre y se molesta mucho por “su falta de puntualidad”.

“Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana. Su mente está estructurada así y la mía…me he vuelto más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, mencionó.

Así mismo, sostuvo que no se ha casado con su pareja porque le espanta realmente el matrimonio y no quiere que él la deje de ver como su “chica”.

“No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. No quiero que me deje de ver como su ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, afirmó.