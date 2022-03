Héctor Delgado adjudica a un olvido intervención de la Policía

El pastor y excantante de música urbana, Héctor Delgado, emitió una declaración sobre la intervención policial en la que se vio involucrado. El religioso dijo que se debió a un olvido de su parte.

“En la tarde de hoy transitaba por la avenida en Carolina cuando un oficial de la policía municipal de Carolina de Puerto Rico me detuvieron. Por un olvido involuntario y mis continuos viajes fuera de Puerto Rico de los cuales llegue en los pasados días no me percaté de que el marbete habia vencido en febrero”, dijo Delgado en su red social de Facebook.

Delgado aseguró que ya resolvió el problema.

“Estamos bien. Y con marbete. Agradezco a todas y todos los que me han escrito al ver una foto en redes sociales. Todo está bien yo continúo con la misión de ganar almas para el Señor”, expresó el artista que en el pasado se conocía como El Father.

La intervención ocurrió en la carretera PR-3 cuando un agente se percató que el marbete del vehículo Cadillac Escalade blanca estaba vencido desde febrero del 2022. El vehículo fue removido en una grúa.