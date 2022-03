Normando Valentín: ¨Tengo el corazón bien estrujao¨

El telerreportero Normando Valentín compartió un emotivo mensaje tras el fallecimiento de progenitora, doña Fermina Quintana Ramos.

Quintana Ramos falleció hoy a los 84 años.

¨Que les puedo decir … tengo el corazón 💓 bien estrujao!!! Ha sido una tarde y noche larga … mi novia de ojos azules a partido del plano terrenal… hoy debe estar gozando con mi papá y su hermanas que tanto amaba … solo puedo decir siento un hueco profundo donde debe estar el corazón !!!¨, compartió junto a varias fotos juntos.

¨Le doy gracias a Dios por haberme dado esta mujer increíble y disfrutar de ella por 52 años … a todos los que me han escrito .. mis hermanos de los medios y mis amigos gracias por sus palabras .. prometo contestarle a partir de mañana pues hoy no tengo las fuerzas … comparto algunas fotos y los abrazo a todos … por favor 🙏 pongan en oración, no su alma porque se que está Gozando del paraíso, sino por mi hermano y por mi… quedan unos días fuertes … los amo a todos ustedes que me profesan siempre su cariño¨, añadió.