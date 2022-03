Leticia Calderón tiene a dos príncipes en su vida y esos son sus hijos Carlo y Luciano. A ellos ha dedicado su vida en los últimos años, trabajando cada día para darles la mejor vida, la mejor educación y también el mejor ejemplo. Es una madre luchona.

Con el paso de los años, ha educado a sus hijos para que sean unos hombres independientes y que se puedan valer por sí mismos en todo aspecto de su vida. En sus redes sociales ha compartido videos de cómo les enseña a cocinar, a lavar y a hacer las labores del hogar, responsabilidades que casi siempre son delegadas a las mujeres pero que los hombres también pueden hacer perfectamente.

Leticia Calderón está “celosa” de Marjorie de Sousa por esta curiosa razón

En un reciente encuentro con periodistas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, habló sobre la independización de su hijo Luciano, quien ya tiene 18 años y a quien incluso ya le compró su departamento.

Comentó que su sueño es ver que sus hijos sean independientes: “Está aprendiendo a ser independiente, todavía le falta, por supuesto, le falta, el día de mañana yo creo que sí le vamos a dar la oportunidad, el departamento ya está, el departamento ya está pagado gracias a Dios”, dijo al respecto.

“Muy orgullosa, pero todavía no sucede, así que todavía no, porque estoy todavía nerviosa de que pueda suceder, por supuesto, nada más me lo comenta y me muero de emoción porque todas las mamás y los papás, obviamente trabajamos para eso, para que nuestros hijos sean independientes el día de mañana, pero sí, cortar las alas creo que cuesta mucho”, destacó, sobre lo complejo que es para una mamá dejar ir a sus hijos.

El momento curioso de la entrevista llegó cuando, de nuevo, salió a relucir el “amor” que siente Luciano por Marjorie de Sousa. Leticia Calderón comentó que durante sus vacaciones, sus hijos se lanzaron en paracaídas y que, incluso desde el aire, él seguía profesando su amor por la actriz venezolana.

“Se aventaron del paracaídas mis dos hijos, y hasta en el aire mandándole besos a Marjorie; creo que ya me voy a poner celosa”, dijo entre risas la recordada “Esmeralda”.

Te recomendamos en video