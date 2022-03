Las Kardashian: cuánto ganarán por su nuevo reality show

Las hermanas Kardashian no abandonan la polémica. El famoso clan volverá a estar en el ojo del huracán con su nuevo reality show Las Kardashian, ahora en la plataforma de streaming Hulu, un ambicioso proyecto que incrementará las fortunas de Kris Jenner y sus irreverentes hijas Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie.

Las socialités abrirán las puertas de sus hogares para mostrar sus extravagancias, las incidencias de sus vidas personales y en el mundo de los negocios donde también triunfan. Como es habitual, el drama familiar será el ingrediente principal en este programa que inicia el 14 de abril a través del servicio online de la compañía Walt Disney.

Podría tratarse de un esfuerzo costoso de la empresa considerando las cantidades de dinero que recibirá cada Kardashian. Según Variety, citado por The Sun, el acuerdo firmado es de al menos 100 millones de dólares, suma que ninguna de las famosas pudo rechazar tras varios años de negociaciones.

“El dinero siempre importa. Creo que sería tonto si dijera que ya no importa”, exclamó Kris Jenner, madre y manager del clan. Fue así como admitió a la famosa revista que estas ganancias fueron la motivación principal para volver a aceptar las cámaras en sus hogares y mostrar la faceta más íntima de sus famosos hijas.

Este considera salario será repartido en partes iguales entre las integrantes de la popular familia. Khloé, se expresó conformó con las condiciones del contrato, que según dijo “definitivamente jugó un factor porque estregamos parte de nuestra vida personal al entretenimiento”. La también empresaria agregó: “Siempre tenemos nuestras conversaciones familiares privadas, y somos bastante brutales, con los que nos conformamos o no. No todo dinero es buen dinero, tiene que encajar bien, y Hulu fue perfecto para nosotras”.

El programa de telerrealidad a través de Hulu tendrá dos temporadas y en total 40 capítulos. El drama no faltará, tampoco los temas personales más polémicos en sus vidas, como el romance de Kim Kardashian con el comediante Pete Davidson, y su divorcio del rapero Kanye West. La famosa no ha confirmado si la estrella de Saturday Night Live participará en algunos capítulos, aunque dejó claro que hablará de él en la serie de Hulu.

Tres de los integrantes del famoso clan estarán ausentes. Uno de ellos, el exesposo de Kris Jenner, hoy conocido como Caitlyn Jenner, quien expresó su felicidad por el nuevo programa en el que no participará. Tampoco estará Scott Disick, quien fue pareja de Kourtney Kardashian y estuvo en las 20 temporadas de la saga Keeping with the Kardashian. Rob Kardashian no será protagonista pero no descartaron que haga algunas apariciones en el programa.