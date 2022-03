Famosas que se dedican a hacer labor social

Son muchas las mujeres que han triunfado en el mundo del espectáculo a nivel internacional. Y un grupo de ellas ha aprovechado esa fama para ayudar a otros. Por ello acá te contamos algunas de las que están activamente trabajando a favor de los más necesitados.

Artistas como Penélope Cruz, Kim Kardashian, Emma Watson, Jane Fonda, entre otras, son las que han promovido iniciativas sociales con la intención de hacer de un poco mejor la vida de otros. Comenzamos con Fonda.

Jane Fonda sigue impresionando por su apariencia. Foto: vía Getty Images. Imagen Por:

Jane Fonda ha sido detenida en varias oportunidades por manifestar

La actriz de 84 años, es una de las veteranas más queridas de Hollywood, y desde muy joven ha luchado por apoyar una gran variedad de causas sociales, sin importar que la llevaran hasta la cárcel en cuatro oportunidades. En la década de los 70 se unió al movimiento para acabar con la guerra de Vietnam.

Además es socia de la organización Greenpeace, en la cual trabaja para apoyar distintos programas para a favor del cuidado del planeta. Por ello, cuando el expresidente Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonaría el Acuerdo de París, ella se sumó al grupo Fire Drill Fridays, para marchar cada lunes, pacíficamente, hasta el Capitolio, alertando sobre los riesgos del cambio climático.

“No podemos dejar que sigan dando poder a las empresas que se benefician económicamente de la destrucción de nuestro planeta”, escribió Fonda en sus redes sociales. Otra que hay que mencionar en este ejemplar grupo de mujeres famosas es a Penélope Cruz.

La actriz siempre se ha preocupado por el acelerado deterioro que está enfrentando el mundo, por ello se ha unido a varios grupos que buscan preservarlo. Es miembro activo de PETA, organización de personas por el trato ético de los animales.

“Estoy deseando ver el día en el que no haya un animal en una jaula”

Llegó a ser embajadora e imagen de una campaña que motivaba a dejar de usar pieles animales para la elabroración de prendas de vestir: “Por fin, muchos diseñadores han decidido no usar pieles, y estoy deseando ver el día en el que no haya un animal en una jaula, o que sea capturado y asesinado por su piel”, expresó la actriz española.

Mientras que Emma Watson, quien por ahora ha dejado los platós y foros de grabación, también ha dado ejemplo de luchar por nobles causas. La actriz de 31 años ahora se ha dedicado a apoyar distintas actividades sociales.

Es embajadora de Buena Voluntad por parte de la Organización de las Naciones Unidas, y su objetivo principal es promover programas de empoderamiento entre los jóvenes. Además es colaboradora en el programa He For She que motiva a la igualdad de género.

La ONU escribió sobre Watson: “Ha trabajado para promover el comercio justo y las prendas orgánicas, y se ha desempeñado como embajadora de Camfed International, un movimiento para educar a las niñas en el África rural”.

Kim Kardashian ayuda con representación legal en condenas injustas

Por último, pero no menos importante, es el trabajo que desempeña Kim Kardashian, quien en 2019 fue noticia por financiar a un grupo de abogados para que defendiera a Cyntoia Brown. La joven, en 2006, con sólo 16 años, mató al hombre que había pagado por poder tener relaciones sexuales con ella.

Brown fue juzgada como una persona adulta y fue sentenciada a cadena perpetua por matar a su abusador, con la posibilidad de recuperar su libertad a partir del año 2055. Pero en 2011, cuando la BBC presentó un documental sobre el juicio de Cyntoia, varios artistas manifestaron sus desaprobación, entre ellos: Rihanna, Snoop Dogg, LeBron James, Ashley Judd y Kim Kardashian.

“El sistema ha fallado. Me parte el corazón ver a una joven víctima de tráfico sexual que cuando tuvo el coraje de resistirse es condenada a prisión de por vida. Hay que hacerlo mejor y hacer lo correcto. He llamado a mis abogados para ver qué podemos hacer para solucionar esto”, escribió la modelo y empresaria en redes sociales.

En 2019, la mujer salió en libertad gracias al grupo de abogados que financió Kardashian, quienes lograron que Bill Haslam, gobernador de Tennessee, la indultara del delito, aunque tiene la condición de cumplir 10 años en libertad condicional.

La ex de Kanye West ya había apoyado otras causas similares, ofreciendo ayuda legal, como en el sonado caso de la señora afroamericana Alice Marie Johnson. Condenada a cadena perpetua en Alabama por de tráfico de drogas, sin violencia. También contribuyó para que Chris Young no pagara cadena perpetua por posesión de medio gramo de cocaína y marihuana.