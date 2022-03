Cristián de la Fuente contó todos los detalles de la encerrona: “Me disparó y me fui contra el tránsito escapando”

Cristián de la Fuente y Angélica Castro han estado en el centro de la noticia esta semana, esto dado el violento asalto que sufrieron en la Dehesa, en donde una de sus hijas recibió un impacto de bala en una de sus piernas. Por este motivo, la pareja decidió contar varios detalles de lo que ocurro y hacer un llamado.

En una entrevista a Telemundo, el actor contó el minuto a minuto de lo ocurrido junto a su hija y la amiga de la menor.

“Pasé a buscar a Laura al colegio a las 4:40 de la tarde y ella me pidió si podíamos ir a dejar a una compañera de ella a su casa, en el Lomas La Dehesa, por lo tanto una vez que salí de colegio, viré a la derecha, y seguí hasta la entrada del condominio”.

“Había un taco y sentí un golpe fuerte en la ventana que es como lo que sientes cuando te hacen una broma, además ayer era mi cumpleaños y pensé que me estaban saludando, y cuando miro veo una pistola”, añadió.

Posteriormente, “levanté el brazo para protegerme y virar hacia el lado, ahí el tipo me apunta, tiendo a acelerar, incluso me subí a la rotonda en la que estaba. En ese momento me disparó, me fui contra el tránsito escapando”.

Luego del asalto, comentó que atinó a llamar inmediatamente a su esposa y dirigirse a un centro asistencial. “Lo primero que hice fue llamar a Angélica y luego ir a la Clínica, donde le dieron las primeras atenciones a Laura, que tenía una bala en la pierna. Tuvo tres impactos con ella, la otra bala me pudo haber llegado a mí o a su amiga”.

Finalmente, Cristián realizó una reflexión de lo ocurrido: “No somos los únicos que sufren esto y que no tienen la visibilidad que tenemos nosotros”.