Burbu dice fue un vacilón lo del enchisme con Larry Ayuso

La presentadora Angelique Burgos, mejor conocida como “La Burbu”, aclaró públicamente que no está enchismada con su esposo Larry Ayuso y que cuando dijo que hacía dos semanas no le hablaba era una broma.

Según explicó en su propio espacio radial, El Despelote, ella dijo que no le hablaba a su esposo para no entrar en divulgar detalles sobre la carrera deportiva de Ayuso. “Aunque esa persona (su esposo) sea allegada a ti, como a mi no me corresponde (divulgar información), pues yo me quedo callada… como yo no vi venir la pregunta pues le dije ‘acho yo no le hablo a Larry hace dos semanas’, vacilando, para salir del paso, para no decir algo que no me corresponde a mi decirlo”, explicó Burbu. Las expresiones originales surgieron cuando el compañero radial de la presentadora, Rocky The Kid, le preguntó sobre la supuesta salida de Ayuso de la dirección del equipo de los Cangrejeros.

“No es real, mi esposo y yo estamos muy bien. Yo no puedo estar hablando por nadie, ni por él, ni por nadie”, reiteró la comunicadora. Comentó que los medios de comunicación tomaron sus expresiones para proyectar que había problemas en su matrimonio. “Mire Comay, usted que me daba seis meses de relación con Larry Ayuso cuando comencé.Trece años de matrimonio”, dijo en el programa. Agregó que sus expresiones fueron una broma. “Fue un vaciclón”, agregó.

Burbu comentó que si algo sucediera en su matrimonio, ella lo comunicará.

“Para la gloria de Dios, no (hay problemas), estamos muy bien”, afirmó.

Rocky, por su parte, dijo que se asustó con las expresiones originales de su compañera de labores.