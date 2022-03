Rubén Blades responde a la tiraera entre Residente y JBalvin

El salsero panameño Rubén Blades decidió reaccionar a la tiraera entre Residente y JBalvin luego que su nombre saliera a relucir en la discordia pública entre los artistas.

Cabe destacar que el conflicto entre JBalvin y René Pérez comenzó cuando el colombiano, a través de un mensaje en redes sociales, criticó la ceremonia de los Latin Grammy que serían dedicada al panameño. Residente no vio con buenos ojos su comentario y le salió al paso por entender que estaba realizando un llamado boicotear a la ceremonia.

Ahora, con la más reciente tiraera de Residente, Blades intervino también con música, con un corto tema que tituló “No le pongan atención a esas cosas”.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro. Aconsejo a René porque lo quiero como hermano, cuando a veces la rabia a mis razón enrosca, me digo Rubencito: Águila no caza mosca, no es amor y cariño es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor...”, dice en una breve interpretación que compartió en las redes sociales.

El salsero aprovechó la oportunidad para anunciar que el 14 de mayo tendrá su concierto en el Coliseo de Puerto Rico y los invitó a relajarse escuchando su nuevo disco.