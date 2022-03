Luis Fonsi estrena su álbum ‘Ley De Gravedad’

El artista global Luis Fonsi estrenó hoy su décimo álbum ‘Ley De Gravedad’ bajo el sello Universal Music Latino.

El ganador de múltiples Latin Grammy aseguró que el disco va por la misma línea que todos sus discos desde que comenzó su carrera hace 23 años.

“Es un disco pop que mezcla temas rítmicos, fusiones, colaboraciones, al igual que temas muy románticos, muy corta vena. A nivel de producción siempre tratando de hacer producciones muy modernas que sean cosas que quizás la gente no haya escuchado, mezclando ritmos diferentes”, dijo el cantante en entrevista con Metro.

Asimismo, lanzó su nuevo sencillo y video musical ‘Dolce’ dirigido por el director creativo de Elastic People, Carlos Pérez. Este video es el primer proyecto del artista junto a su esposa, la modelo española Águeda López.

“Siempre trato de cuidar y de proteger ese lado personal… de vez en cuando pongo alguna foto de mis hijos en las redes, pero no soy muchísimo de estar exponiendo a mi familia. A la misma vez tampoco soy de los que los esconden. Trato de siempre mantener ese balance natural de cuando uno se siente orgulloso de algo y lo quiere compartir, uno lo comparte”, expresó el artista ante la pregunta de por qué no habían trabajado en otros proyectos juntos.

El álbum, producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, incluye 16 temas compuestos por Fonsi, Torres y Rengifo, además de varias colaboraciones con grandes artistas como Farruko, Sebastián Yatra, Cali y El Dandee, Nicky Jam, Rauw Alejandro, Myke Towers y Manuel Turizo.

El último álbum del artista, Vida, salió en el 2019, antes de la llegada de la pandemia por el COVID-19, mientras que la mayor parte de su nuevo álbum lo creó durante la pandemia por lo que dijo que fue uno de los discos más interesantes en términos del proceso de creación.

“Gran parte del disco se hizo en plena pandemia, la parte difícil de la pandemia. Teníamos que hacer sesiones de composición vía Zoom, el video de ‘Girasoles’ lo grabé con un camarógrafo y una persona aguantando una luz porque no podíamos tener mucha gente junta. Gran parte del video lo hicimos hasta con el teléfono y con imágenes ‘stock’ para hacer algo bonito porque no nos daban permiso de filmar en ningún sitio, se supone que no podíamos ni salir de la casa”, sostuvo.

Añadió que “la música juega un rol importante en estos momentos difíciles que vivimos. Momentos d pandemia, momentos de guerra, momentos de situaciones personales difíciles que atravesamos todos en diferentes momentos de nuestra vida”.

A principios del año el artista visitó algunas escuelas de música en Puerto Rico y donó instrumentos, luego de que el secretario de educación, Eliezer Ramos Parés, mencionara la posibilidad de cerrar escuelas, incluyendo especializadas en bellas artes.

Fonsi expresó que lo más importante es que los estudiantes tengan los instrumentos necesarios para su educación y que puedan poner el nombre de la Isla en alto.

“Puerto Rico es pequeñito en tamaño, pero es gigantesco en música a nivel mundial. Yo creo que los mismos puertorriqueños no se dan cuenta del impacto que tiene la música en el mundo entero”, sostuvo.

Dijo que está haciendo una comprar masiva de instrumentos para, tan pronto como el mes que viene, entregarlos en algunas escuelas de música de la Isla.

El álbum “Ley De Gravedad” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Mira aquí la entrevista: