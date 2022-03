Una gran sorpresa recibieron los millones de fans de Chespirito al enterarse que se está trabajando en una bioserie del comediante y el que dio la noticia fue Eugenio Derbez. Tal parece que el también cineasta se hará cargo, como director o como productor, del proyecto que ya cuenta con varias etapas de preproducción cumplidas.

Incluso se publicó una foto en la que se ve a Derbez observando a uno de los actores con el vestuario de El Chavo. Como dato adicional, la foto fue tratada para que no se le viera el rostro al actor y así mantener el misterio de quién será el protagonista de la bioserie.

No pasó mucho tiempo para que saltaran nombres, y el más sonado es el de Lalo España, quien efectivamente sí fue a un casting, pero entre bromas y en serio ha dicho que no sabe si es el sujeto de la foto.

¿Lalo España será “Chespirito” en bioserie?

Eugenio Derbez nos tiene acostumbrado a proyectos grandes y estar detrás de la primera producción sobre la vida de Chespirito es algo que se esperaba desde hacía buen rato. Derbez publicó una imagen en su Instagram @ederbez con la foto arriba comentada y el mensaje: “Próximo proyecto… Un sueño hecho realidad”.

Lo bueno es que este seriado cuenta con el aval del hijo de Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández, e incluso se ha descartado que la dirija Derbez, pero eso no es algo claro todavía. Sin embargo, donde recae la mayor curiosidad hasta el momento es sobre el actor que dará vida al inquieto creador de El Chavo.

“Todo mundo está con la incertidumbre de qué se trata, yo creo que es algo capcioso (…) Yo solamente hice casting y fui llamado después a call back, entonces estoy en proceso de call back pero no sé”, dijo Lalo España, citado por Fútbol Radio Fórmula.mx.

El comediante agregó: “No sé [si soy el que aparece en la foto]. Trae borrada la cara, no sé. Me han dicho por ahí [que soy yo], pero no sé. Según yo no soy yo. Yo creo que no soy yo porque no recuerdo esa pose”. También indicó que no ha tenido acercamientos con Eugenio Derbez.

Lo que sí admitió el integrante del elenco de “Vecinos” es que quiere quedarse con el papel. “Tengo todas las ganas del mundo de quedarme en el proyecto, pero tengo entendido que va para largo y no han empezado nada”, soltó, aunque sobre el mismo tema el actor Édgar Vivar (El señor Barriga) informó que se está armando el reparto.

“Va muy bien, ya están ahorita en los call backs para el reparto que están armando. Lo están haciendo todo en Miami, eso hasta donde yo sé (…) [la historia] se está enfocando más en un aspecto desconocido de Roberto Gómez Bolaños”, precisó el actor.

Una carrera de éxitos

Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre del año 2014 a los 85 años de edad. Fue conocido mundialmente por dar vida a Chespirito (1970-1973, 1980-1995), El Chavo del Ocho (1973-1980) y El Chapulín Colorado (1973-1979) y otros con mucha aceptación del público como como el Chómpiras, el Doctor Chapatín, Vicente Chambón y Chaparrón Bonaparte.

Sus comienzos fueron como creativo publicitario y luego como guionista de varios programas de televisión, pero la fama internacional le llegó a los 41 años con “El Chavo”. Según Forbes, desde el cierre de la serie El Chavo, Chespirito recibió ingresos de 1700 millones de dólares por parte de Televisa. Según El Universal de México, se le calcula una fortuna de 15 millones de dólares.

