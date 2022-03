Kodi Smit McPhee aún procesa su nominación al Óscar

En la galardonada cinta The Power Of The Dog, Kodi Smit-McPhee interpreta a un introvertido joven que tiene que enfrentar la burla y los abusos del hermano de la nueva pareja de su madre.

El poderoso filme de Netflix, que explora el machismo, la masculinidad toxica, la sexualidad y otros duros temas durante una época en la que estos temas eran escudriñados bajo una óptica de contundente rechazo, es la película con mayor número de nominaciones para el cotizado Óscar este año. Las nominaciones incluyen a Smit-McPhee, quien compite por el premio con su compañero de escena, Jesse Plemons, en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Bajo la exquisita dirección de Jane Campion, el joven actor entrega la mejor interpretación de su carrera con este complejo papel, logrando cautivar a la audiencia hasta el sorprendente desenlace. Sobre su paso por la actual temporada de premios que también le ha merecido nominaciones de los demás principales gremios como el Golden Globe, Critics Choice y Screen Actors Guild, entre otros, y sobre la presión mediática que estos reconocimientos representan, el artista habló en exclusiva con Metro Puerto Rico.

Uno de los principales rasgos o atributos de tu personaje, es cómo logras mantener ese aire misterioso, porte y/o comportamiento a lo largo de la película. ¿Cuán complicado fue proveer esas sutilezas a un personaje que poco a poco se va develando?

—Diría que se le dio pensamiento a esto, mientras ensayaba con Jane (directora) , pero no demasiado. Traté de no verlo demasiado desde el punto de vista de la audiencia, porque creo que cuanto más haces eso, más te alejas del momento y te alejas de la verdadera intención. Así que fue una especie de trabajo que se hizo de adentro hacia afuera. Solo me enfoqué en Peter, en quién es él, cómo es y todo funciona alrededor de eso.

Su relación con Phil (Benedict Cumberbatch) es crucial, es lo que mueve la narrativa. Entonces, ¿cómo fue trabajar ese aspecto de la relación con Benedict, especialmente los momentos íntimos, considerando que estas escenas tienen muchos close-ups importantes?

—Fue increíble. De nuevo, eso fue algo que se desarrolló durante los ensayos, simplemente creando esa química y comodidad entre ambos. Pero sí, fue increíble trabajar con él porque en el set, ya se sabe que adoptó un acercamiento tipo método y en especial conmigo, debido a dónde teníamos que llevar nuestros personajes, en orden cronológico, y comprendimos que podíamos trabajar con un poco más de confianza y divertirnos en el proceso. Así que sí, fue especial y única nuestra conexión en el set.

Esta película te ha valido de varios reconocimientos bien merecidos. Así que mi pregunta es, desde que fuiste nominado a un Óscar, ¿cuánto has pensado en esta nominación?

—Quiero decir, no sé si necesariamente trato de pensar en ello. Más bien trato de procesarlo todo. Cuando lo piensas bien, es un momento muy caótico también, haciendo mucha prensa y todo eso. Así que creo que realmente no me afectará hasta que haya pasado la tormenta, que sin duda es una hermosa. Simplemente estoy disfrutando el proceso y estando presente en todo momento.

Antes del Óscar tienes los Critics Choice Awards esta semana. Entonces, ¿has hablado con Jesse Plemons sobre competir con él por el Oscar?

—No hemos hablado sobre eso realmente. Y me pregunto si en algún momento lo hagamos. Sinceramente, estamos muy felices y honrados que la película, el elenco e incluso las personas que trabajan detrás de la cámara estén recibiendo todo el reconocimiento que merecen. Es especial, el solo vernos a todos allá arriba, y creo que eso es un regalo y una victoria en sí mismo.