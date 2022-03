Adamari López sigue disfrutando un cuerpo atlético, delgado y a su total control. Esto lo ha logrado luego de meses de estar enfocada en mejorar su imagen a través de hábitos saludables.

En esta aventura hacia una silueta de deportista la acompaña la entrenadora Jocelyn Trochez de JTBodyconcept, y en consonancia con la dieta de Weight Watchers. Para darle el toque especial, la conductora de 50 años combina ejercicios de cardio y pesas, citó Terra.

Pero no se trata de un trabajo meramente físico o una obsesión por no romper la balanza, sino que Adamari se planteó la necesidad de encontrar una mejora física y espiritual, las dos el mismo tiempo. Venía de años con diferentes desafíos vitales: un diagnóstico de cáncer, un divorcio, la maternidad, una nueva separación (de Toni Costa tras diez años juntos) y es así como tuvo lógica buscar fuerzas para encarar la vida.

Adamari López comparte los tres ejercicios que la ayudaron a bajar más de 20 kilos

Todos la vimos en sus programas luciendo pasada de kilos, lo que podría con el tiempo convertirse en un problema de salud. “Cuando ya tenía a Alaïa era que yo sentía que no podía como hacer las mismas cosas que hacía antes, no tenía energía, me sentía todo el tiempo cansada. Lo que quería era llegar y acostarme a dormir o comer hasta que me sintiera satisfecha y ya no tenía ánimo de más nada”, reseñó People.

Es por ello que, en menos de un año, Adamari López demostró que podía dar un giro de 180 grados a su estilo de vida. Pesaba casi 70 kilos y tomaba muchos refrescos. “No me lo quiero tomar porque no quiero estar en el lugar donde estaba antes. La vida no se trata de hacer lo que quieres solamente porque quieres, sino de hacer sacrificios para poder lograr cosas en la vida. La vida tiene muchas recompensas, pero tiene muchos sacrificios y es muy fácil decir ‘ay sí, se operó’, pero no ‘ay sí, se sacrificó. Pues me sacrifiqué y dejé cosas que me gustan”, sostuvo.

“Uno de sus ejercicios son los bíceps y de este modo lograr tonificar sus brazos con pesas y una liga elástica con más de 15 repeticiones. Otra de las rutinas de Adamari López consiste en jumping jacks en los que baja las manos hasta el piso haciendo una sentadilla y esto quema muchas calorías”, citó el medio.

Las bellas piernas de Adamari López so resultado de hacer bicicleta estática por 20 minutos. Para complementar, hace repeticiones de steps con bandas elásticas y levanta peso muerto con pesas. “La clave de esta parte de su rutina es cada vez colocar más fuerza y esfuerzo en sus piernas para que se tonifiquen”.

A los pocos meses de entrar en este tipo de entrenamiento, lo que puso ser difícil o cansón se convirtió en un hábito, en un momento deseado y para el cual ella logró apartar tiempo en su agenda, total, ese tiempo es para ella, para su bienestar. Rápidamente la presentadora de Un Nuevo Día vio los efectos en su imagen y en la actualidad se muestra muy satisfecha.

Una carrera de éxitos

Adamari ganó popularidad en México en el año 2001 gracias a la telenovela Amigas y rivales. Ya venía de hacer una larga carrera en su país, pues a los seis años empezó en las pantallas. Sus inicios en el ámbito internacional fueron con la actriz puertorriqueña Johanna Rosaly y el cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, en la producción del canal 2 de Telemundo de la novela Cristina Bazán.

Muchos conocieron aspectos importantes de su vida personal ya que fue novia y esposa del popular cantante Luis Fonsi, con quien se casó en el año 2006 en Puerto Rico.

Sin embargo, en ese tiempo ella fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 1 y luchó contra la enfermedad hasta quedar libre de ella. Por diferentes razones, el 8 de noviembre de 2009, Adamari y Luis Fonsi anunciaron su separación, aunque conservan una respetuosa amistad.

El amor volvió a su vida pues en 2011 la actriz y presentadora confirmó su relación con el bailarín español, Toni Costa. Ambos se conocieron en el programa Mira quien baila, en donde Toni era la pareja de baile de la carismática actriz.