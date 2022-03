Se casó Almighty

El intérprete urbano Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como Almighty, compartió hoy con sus seguidores que se convirtió en el esposo de Noelia Santiago, luego que unieran sus vidas en matrimonio.

“Oficialmente YA eres mi Esposa, me enamoré de tu alma y de ese corazón que de conocerte se nota que eres destinada a la salvación! Nunca he estado más feliz en mi vida, nunca me casé antes, y si Dios me permitió hacerlo ahora es para nunca separarme de ti! Oren por este ministerio que tiene bajo presión a el infierno. @noeliatgc TE AMO ❤️‍🔥🤵🏻‍♂️👰🏻‍♀️💍”, escribió.