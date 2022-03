Cinco escritoras feministas que debes leer

1. Chimamanda Ngozi Adichie

Es una de las escritoras jóvenes más interesantes en lengua inglesa. Nigeriana y ganadora de diversos premios.

En su libro Todos deberíamos ser feministas, una obra que recoge el trascendental y emblemático discurso que dio la autora en su TEDx Talk sobre lo que significa ser feminista en el siglo XXI.

Ser feminista no es sólo cosa de mujeres, Chimamanda Ngozi Adichie lo demuestra en un elocuente y perspicaz texto, en el que brinda una definición singular del movimiento.

A los 26 publicó su primera novela, La flor púrpura. (Dreamstime)

Con un estilo claro y directo, y sin dejar de lado el humor, esta carismática autora explora el papel de la mujer actual y apunta ideas para hacer de este mundo un lugar más justo.

“Hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto. Un mundo más justo. Un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar: tenemos que criar a nuestras hijas de otra forma. Y también a nuestros hijos”, afirma en su obra”.

[ Tendencia en decoración: Renueva tu entorno con papel tapiz ]

2. Simone de Beauvoir

Sin el pensamiento de Simone de Beauvoir el movimiento feminista no habría sido el mismo.

Escritora, profesora y filósofa francesa, su obra El segundo sexo o Memorias de una joven formal, sembraron las bases para el movimiento del feminismo moderno al establecer la idea de igualdad de género y reivindicar que la mujer es mucho más que una esposa y madre.

Los restos de Simone de Beauvoir descansan junto a Jean-Paul Sartre, quien fue su pareja. (Dreamstime)

Beauvoir también analizó la situación de género desde la visión de la biología, el psicoanálisis y el marxismo; así destruyó los mitos femeninos e incitó a buscar una auténtica liberación.

Sostuvo que la lucha para la emancipación de la mujer era distinta y paralela a la lucha de clases, y que el principal problema que debía afrontar el “sexo débil” no era ideológico sino económico.

3. Virginia Woolf

Fue pionera del feminismo y es una figura destacada del modernismo literario del siglo XX.

Su vida estuvo llena de depresiones, quizás a raíz del abuso sexual que sufrió, fue entonces que comenzó a padecer problemas psicológicos desde niña. Dicha situación empeoró cuando su madre y una de sus hermanas fallecieron y se exacerbaron con la muerte de su padre, ingresando por primera vez en un centro de salud mental.

Virginia Woolf se suicidó rellenándose los bolsillos del vestido con piedras y zambulléndose en el río Ouse, Lewes, Sussex, el 29 de marzo de 1941.

Sin embargo, se convirtió en uno de los recurrentes del movimiento de crítica feminista en la década de los setenta y desde entonces, sus obras han sido analizadas a detalle.

Una escultura en bronce de Virginia Woolf en Londres. (Dreamstime)

Sus libros han sido traducidos a más de 50 idiomas, entre los que destacan Fin de viaje (1915), Noche y día (1919) y El cuarto de Jacob (1922).

En La señora Dalloway (1925) y Al faro (1927), consigue expresar los sentimientos interiores de los personajes, y grandes efectos psicológicos por medio de imágenes, metáforas y símbolos.

Otras novelas destacadas son Las olas (1931) y Orlando (1928).

[ Tips: Renueva tu hogar con poco presupuesto ]

4. Rosario Castellanos

Es una figura importante del feminismo latinoamericano, problemática que abordó desde los años cincuenta con un trabajo para su maestría denominado Sobre cultura femenina (1950), donde cuestiona y responde a la pregunta ¿Existe una cultura femenina?

Aquí reflexiona sobre las aportaciones y el papel de la mujer en la cultura. Según el portal de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Castellanos fue una de las primeras en discutir la posición inferior que ocupa la mujer en la sociedad mexicana, las diferencias establecidas entre hombres y mujeres y en analizar el poco desarrollo del feminismo en nuestro país.

Las obras en las que se aborda dicho tema y su posición como oprimida y abnegada son Mujer que sabe latín (1973) y El uso de la palabra (1974).

5. Isabel Allende

Es una feminista autodeclarada y franca, su postura sobre el movimiento la podemos apreciar desde su primer libro de no ficción The Soul of a Woman donde repasa su relación con el feminismo desde la infancia hasta a la actualidad, recordando a aquellas mujeres que la marcaron, desde su madre Panchita y su hija Paula, hasta la agente literaria Carmen Balcells y las escritoras Virginia Woolf y Margaret Atwood.

Isabel Allende es hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras. (Dreamstime)

Asimismo reflexiona sobre el movimiento #MeToo, las revueltas sociales recientes en Chile y la actual situación global.

Y si quieres conocer un poco más sobre su vida, la recomendación es ver la serie Isabel: La historia íntima de la escritora Isabel Allende por HBO Max, donde la actriz chilena Daniela Ramírez encarna a la autora.

[ Consejos útiles: ¿Cómo entretener a tu mascota en casa? ]