Farruko publica emotivo mensaje tras serie de conciertos en Puerto Rico

El artista Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, colgó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras una serie de conciertos en Puerto Rico.

“La bandera 🇵🇷me tiró a morder cuando grité Te amo Jesús ✝️pero deje que me mordiera y la recibí con una caricia y amor”, lee parte del mensaje.

Este añadió que: “La mordida por q sabía que lo que tenían era temor Dios me dijo no tas solo deja que te muerda que la vas a domar que el fruto de tu sacrificio va a valer la pena y no vas a sentir el dolor Teamo Papa Grax por tu misericordia grax Puerto Rico 🇵🇷 Dios los bendiga es solo el comienzo Dios tiene grandes planes”.

Reyes Rosado ofreció varios conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.