Fallece el veterano periodista Tomás Stella

Tomás Stella, el veterano periodista que contribuyó a que se conociera la verdad sobre los asesinatos en el Cerro Maravilla, falleció.

Así lo anunció en sus redes sociales la periodista Daisy Sánchez, quien describió a Stella como “un periodista como ninguno”. No se informó la causa de su muerte.

Sánchez recordó que Stella, junto al también periodista Manny Suárez, trabajó incansablemente hasta descubrir que los dos jóvenes independentistas que murieron en el Cerro Maravilla en 1978 fueron asesinados por agentes de la Policía.

“Desde el día uno algo le olió mal la historia oficial del Cerro Maravilla. No descansó hasta encontrar al testigo principal el chofer Ortiz Molina. Hombre decente le contó a Tomás que hubo una segunda ráfaga. Y se destapó la caja de Pandora. Junto al querido Manny Suárez no soltaron la historia hasta que la historia se contó sola”, escribió Sánchez.

Esta destacó el compromiso de Stella con informar y no permitir que se coartara su derecho de expresión. “Recuerdo el día que increpó a un oficial de prensa de HC cuando uno de sus hijos violó la ley. El funcionario había advertido que no se contestarían preguntas sobre el tema. ¿Qué hizo Tomás? Se levantó y preguntó al gobernador no una sino tres veces la misma pregunta sobre el asunto vedado, recibió la misma respuesta ‘que no se hablaría sobre el asunto’. Antes de sentarse Tomás ripostó ‘a mí el asunto no me interesa, pero nadie me dice que preguntar en una conferencia de prensa’. Un bravo, un periodista indispensable, un patriota, concluyó Sánchez.