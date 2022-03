Esto fue lo que respondió J Balvin después de lo sucedido con Residente

Las cosas no van nada fácil en la vida de J Balvin, desde el año pasado el cantante colombiano no está pasando por una buena racha, pues su canción ‘Perra’ aparte de ser retirada, le causo tantos estragos que hasta una demanda recibió.

Desde la pelea con la academia de los Latin Grammy, surgió su gran enemigo público: Residente. Quien como siempre, no se ha dejado intimidar y ha hablado sobre las cosas que no considera justas. En esta ocasión, el puertorriqueño se molestó porque en esa ceremonia se iba a celebrar la carrera del ícono musical Rubén Blades. Para entonces, el colombiano le pidió a sus colegas que no fueran, se ganó el odio público y a partir de allí la pelea no ha frenado.

Ahora se ha publicado una canción donde J Balvin recibe ataques sin compasión por parte del Puertorriqueño, aplaudido por muchos, por otros al parecer no tanto, pues afirman que no era necesario,, teniendo en cuenta la situación de guerra que estamos viviendo. Además, del delicado estado de salud de la madre de J Balvin, quien duró un tiempo internada en el hospital por COVID 19.

Amor y cariño — J BALVIN (@JBALVIN) March 5, 2022

Hasta el momento, en redes sociales el cantante colombiano no se ha pronunciado de forma directa a la situación. Sin embargo, a través de su cuenta en Twitter el reguetonero escribió “Amor y cariño”, dejando claro que por su parte no hay una pelea vigente. Recordemos también, que Balvin actualmente está concentrado en disfrutar momentos con su mamá.