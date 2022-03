Famosas que utilizan su poder en la música y el cine para hacer un llamado a la equidad y el respeto

Ellas son inquietas en su profesión y han marcado un momento de la historia en la música, la televisión o el cine, pero sobre todo por llevar el peso de ser mujeres en una industria que aún es dominada por los hombres. Algunas famosas como Anitta, Mon Laferte, Jennifer Lopez, Marimar Vega, Gloria Trevi, entre otras, compartieron cómo es ser mujer es esta época, en la que buscan abrir conversaciones en torno a su rol en lo diferentes ámbitos cultural y del entretenimiento a través de sus canciones y personajes para hacer un llamado a la equidad y el respeto.

El conocido como Women Power, Girl power o Poder femenino no es solo una etiqueta que se popularizó en los último diez años, sino una manera de generar un fenómeno social donde el discurso y la voz de las mujeres se escuchen en todos los ámbitos. Es un eslogan que alienta y celebra el empoderamiento de las mujeres, su independencia, confianza y fortaleza.

El Día Internacional de la Mujer es celebrado por las Naciones Unidas desde 1975 y fue proclamado como tal por la Asamblea General en 1977. Sus orígenes se encuentran en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos.

Voces en el Día Internacional de la Mujer

Simone Simons (vocalista de Epica)

“Cuando empecé hace 20 años no había tantas mujeres en la industria. Ahora, las mujeres ya se convirtieron en vocalistas y la cara de las bandas. Hay muchas mujeres instrumentistas y espero que crezca más. Estoy feliz y con la suerte de estar con una banda que me tiene mucho respeto y tengo ninguna experiencia negativa sobre el escenario como mujer. Hay que trabajar más duro en esta industria, pero siempre aconsejo a las que van iniciando de que que nadie les diga lo que tienen que hacer, porque hay que escuchar el corazón”, compartió Simone, vocalista de Epica, la agrupación neerlandesa de metal sinfónico.

Paulina Gaitán (Actriz)

“Está increíble ver proyectos donde las mujeres están empoderadas y se agradece mucho ver esos personajes en la pantalla. Creo que si hay una evolución en cómo se retrata el rol femenino en los contenidos. Hay que seguir levantando la voz, vamos lento, pero ahí vamos. Cada vez somos más y lo interesante es que hay más educación que permite fortalecer un movimiento para inspirar a otras mujeres”, puntualizó la actriz mexicana.

Anitta (Cantante)

“Muchos y muchas dicen que ahora somos más atrevida y hasta más descaradas. En lo personal si queremos lograr ser escuchadas hay que atreverse, sin miedos o vergüenzas. Es necesario romper prejuicios y cosas que provocan los demás en este entorno como mujer, donde nos sentimos -todavía- subestimadas de alguna manera. Nosotros creemos que hay muchas cosas que están cambiando, pero hay otras que todavía no. Así que en cuanto más nos juntemos las mujeres y también las personas que representan las minorías, lograremos una gran fuerza para los cambios”.

Marimar Vega (Actriz)

“Hay un cambio abismal en este tema de la mujer, que no solo se concentra en su función de ser madre, sino en todo el reconocimiento por su aporte a la sociedad. Hoy en día los los hombres piensan cinco veces más las cosas que dicen y cómo se te acercan. Hay formas de enfrentar las debilidades, pero con una actitud más segura”, agregó Marimar Vega.

Eréndira Ibarra (Actriz)

“Cada 8 de marzo es día de lucha, como debe ser todos los días. Somos más fuertes, informadas y creo que organizadas somos invencibles. Hemos aprendido a ser críticas y conscientes de nuestro privilegio que tenemos al día de hoy, lo importante es generar más reflexiones y oportunidades, no enfrentamientos para que ninguna teoría destruya nuestra empatía”.

Mona Laferte (Cantante)

“Aún hay muchas personas que no les agrada ver sobre el escenario a mujeres cantando; incluso todavía falta mayor presencia en lo festivales, sobre todo en Latinoamérica. Tengo varios años con mi banda y desde entonces he tenido que superar las críticas, el que nos digan groupie, o que mientras tocamos nos griten: ‘desnúdense’, eso me ha hecho más poderosa”.

Natlalia Lafourcade (Cantante)

“Me gusta que cada vez sea mayor el número de mujeres que se atreven a hacer cosas, a librarse de prejuicios y ataduras para pararse en un escenario a gritar sus canciones. Que importante mes para nuestro proceso como humanidad. Pido porque a toda mujer en este mundo se le permita bailar la vida y porque nosotras también nos lo permitamos”.

Jennifer Lopez (Cantante y actriz)

“Vivimos un gran momento, donde ya se reflexiona sobre nuestro papel más allá de ser madres. Siempre somos las protagonistas, pero no es equitativo a la vista. La mujer acapara ya varios roles, y no sólo en esta industria, sino en la política, la economía, la ciencia. Han nacido varios movimientos femeninos, pero no para buscar protagonismo, sino obtener los mismos derechos. Antes cuidabas más las maneras de ejercer las opiniones, ahora nuestras voces están siendo escuchadas”.

Gloria Trevi (Cantante)

“Una de las cosas más padres de este women power es el apoyo entre amigas, donde nos echamos porras de tomar la iniciativa, de instalarnos en la casa de nuestras parejas porque también es importante la iniciativa de las mujeres. Soy una mujer que me gusta incitar a otras a manifestar su fuerza, pero de manera pacífica. Hoy en día ya demostramos que nada puede parar a las mujeres” .

Karen Vega (Modelo)

“Soy una oaxaqueña piel morena que ha tenido que enfrentar muchos obstáculo, por ser mujer e indígena. Con el tiempo he aprendido que el valor de la mujer no es por el que dan otras personas, sino por el trabajo duro que nos permite romper todas las barreras de los prejuicios y estereotipos”.

